Estados Unidos amplía ofensiva contra Irán mientras la disputa por el estrecho de Ormuz agrava la guerra

La guerra entre<b> Estados Unidos</b> e <b>Irán </b>atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de las hostilidades. La intensificación de los bombardeos estadounidenses, el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y el estancamiento de las negociaciones <b>han alejado cualquier posibilidad inmediata de una solución diplomática</b>.Mientras <b>Washington </b>amplía sus operaciones militares sobre territorio iraní, <b>Teherán </b>mantiene su postura de <b>no ceder el control del estrecho de Ormuz,</b> un corredor marítimo por donde circula una parte significativa del petróleo que abastece al mundo y cuya estabilidad es considerada clave para la economía global.