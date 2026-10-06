Flávio Bolsonaro también le gana a Lula en Panamá en la primera vuelta de las elecciones de Brasil

El candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro ganó también en Panamá, según el recuento electoral que realizó la Embajada de Brasil en Panamá sobre la primera vuelta de las elecciones en Brasil, celebrada este pasado domingo 4 de octubre.

Los datos confirmados por La Estrella de Panamá se desprenden del sufragio de los 677 brasileños residentes en Panamá que acudieron al Instituto Don Bosco para ejercer su derecho al voto. Las papeletas indican la siguiente tendencia:

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal): 336 votos.

Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (Partido de los Trabajadores): 236 votos.

El resto de los candidatos de la derecha brasileña, como Ronaldo Caiado (19 votos) y Augusto Cury (14 votos), recibió un número inferior de votos. Tanto Cury como el otro contendiente en la elección, Renan Santos, le brindaron su endoso al hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Tras los resultados de la primera vuelta, ‘Lula’ da Silva ahora se encuentra en una carrera contra el tiempo para asegurarse los apoyos no solo de los votantes de la centroderecha, instrumentales para su victoria de 2022, sino también de aquellos electores mayores de 70 años, que decidieron quedarse en casa y abstenerse de ir a votar.

El próximo 25 de octubre se sabrá si los brasileños deciden darle una nueva oportunidad al líder petista o, al contrario, cederle el poder al hijo de Bolsonaro.