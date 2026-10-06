Canal de Panamá cierra año fiscal 2025 con 13,404 tránsitos de buques

Las estadísticas oficiales de operación del Canal de Panamá confirman la recuperación del tráfico marítimo al cierre del año fiscal 2025. La vía interoceánica acumuló un total de 13,404 tránsitos de buques, cifra que representa un incremento del 19.25% frente a las 11,240 embarcaciones registradas durante el año fiscal 2024. En septiembre, mes de cierre del ciclo fiscal de la vía, transitaron 1,055 barcos, reflejando un alza interanual del 3.23% en comparación con los 1,022 tránsitos del mismo mes en 2024.
A pesar de que el crecimiento en el número de buques durante septiembre fue moderado (+3.23%), el volumen total de carga registró un aumento mayor. Las toneladas largas de carga movilizadas en septiembre de 2025 ascendieron a 22,832,825, un incremento del 11.01% frente a las 20,568,004 toneladas del año previo.
En el balance acumulado de todo el año fiscal 2025:
Al consolidar los datos de alto calado al cierre de septiembre, la infraestructura tradicional (Panamax) concentró 8,488 tránsitos (71.79%), impulsada por embarcaciones quimiqueras (2,428 tránsitos), graneleras (1,927 tránsitos) y portavehículos (804 tránsitos).
Por su parte, las esclusas ampliadas (Neopanamax) contabilizaron 3,336 tránsitos (28.21%), lideradas por los buques portacontenedores (1,955 tránsitos) y gaseros (999 tránsitos), confirmando que las esclusas de mayor tamaño inauguradas en 2016 movilizan la carga de mayor valor agregado del comercio internacional.
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