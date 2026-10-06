Canal de Panamá cierra año fiscal 2025 con 13,404 tránsitos de buques

Las estadísticas oficiales de operación del Canal de Panamá confirman la recuperación del tráfico marítimo al cierre del año fiscal 2025. La vía interoceánica acumuló un total de 13,404 tránsitos de buques, cifra que representa un incremento del 19.25% frente a las 11,240 embarcaciones registradas durante el año fiscal 2024. En septiembre, mes de cierre del ciclo fiscal de la vía, transitaron 1,055 barcos, reflejando un alza interanual del 3.23% en comparación con los 1,022 tránsitos del mismo mes en 2024.

Evolución del tonelaje y arqueo

A pesar de que el crecimiento en el número de buques durante septiembre fue moderado (+3.23%), el volumen total de carga registró un aumento mayor. Las toneladas largas de carga movilizadas en septiembre de 2025 ascendieron a 22,832,825, un incremento del 11.01% frente a las 20,568,004 toneladas del año previo. En el balance acumulado de todo el año fiscal 2025:

Toneladas largas de carga: Sumaron 262,338,680 toneladas, superando en un 24.72% las 210,335,511 toneladas registradas en el año fiscal 2024.

Medida CP/SUAB Reconstruido: Alcanzó los 489,156,035 al cierre de 2025, marcando un aumento del 15.61% respecto a los 423,093,072 contabilizados en 2024. En septiembre de 2025, el CP/SUAB se situó en 41,041,615 (+3.11% en comparación con los 39,804,416 de septiembre de 2024).

Tonelaje de desplazamiento: Cerró el año fiscal 2025 con 221,199 toneladas frente a 205,311 en 2024 (+7.74%). En septiembre de 2025 registró 22,575 toneladas, una variación de +43.84% frente a las 15,694 toneladas de septiembre de 2024.

Comportamiento por tipo de infraestructura de alto calado

Al consolidar los datos de alto calado al cierre de septiembre, la infraestructura tradicional (Panamax) concentró 8,488 tránsitos (71.79%), impulsada por embarcaciones quimiqueras (2,428 tránsitos), graneleras (1,927 tránsitos) y portavehículos (804 tránsitos). Por su parte, las esclusas ampliadas (Neopanamax) contabilizaron 3,336 tránsitos (28.21%), lideradas por los buques portacontenedores (1,955 tránsitos) y gaseros (999 tránsitos), confirmando que las esclusas de mayor tamaño inauguradas en 2016 movilizan la carga de mayor valor agregado del comercio internacional.

Desglose por tipo de embarcación y esclusa en septiembre

Portacontenedores: Este segmento acumuló 2,723 tránsitos. Las esclusas Neopanamax captaron la mayoría del volumen con 1,955 buques (58.6% del total Neopanamax), mientras que 768 barcos (9.0% del total Panamax) usaron la vía tradicional.

Quimiqueros: Representó el volumen más alto en la vía tradicional con 2,428 barcos (28.6% del total Panamax). En contraste, el paso por Neopanamax fue residual, registrando solo 4 tránsitos (0.1%).

Graneleros: Sumaron 1,927 tránsitos por esclusas Panamax (22.7%) frente a 77 barcos por Neopanamax (2.3%).

Gaseros: Registraron 999 tránsitos por Neopanamax (29.9%) y 810 tránsitos por Panamax (9.5%).

Portavehículos: Mostró un comportamiento inclinado hacia las esclusas históricas con 804 embarcaciones (9.5% Panamax), frente a 77 por Neopanamax (2.3%).

Refrigerados: Reportaron 508 tránsitos (6.0% del total Panamax). Este segmento no registró operaciones en Neopanamax (0.0%).

Tanqueros: Registró 402 tránsitos en esclusas Panamax (4.7%) y 79 tránsitos en Neopanamax (2.4%).

Carga General: Alcanzó 404 barcos por esclusas Panamax (4.8%). No contabilizó pasos por esclusas ampliadas.

Pasajeros: Registró 149 barcos por la vía tradicional (1.8%) y 31 tránsitos por la ampliada (0.9%).

Gas Natural Licuado (GNL): Contabilizó 102 tránsitos por Neopanamax (3.1%) y 3 por Panamax (0.0%).

Otros: Este rubro agrupó 285 tránsitos por esclusas Panamax (3.4%) y 12 por Neopanamax (0.4%).