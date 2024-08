Funcionario del CNE en Venezuela confirma que no hubo evidencias de la victoria de Maduro

El rector principal del venezolano Consejo Nacional Electoral (CNE) Juan Carlos Delpino expuso irregularidades ocurridas durante el proceso electoral y dudas sobre la legitimidad de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024 a través de una declaración emitida este 26 de agosto por redes sociales.

Las declaraciones de Delpino representan de las primeras críticas significativas desde dentro del mismo sistema electoral venezolano. En una entrevista con The New York Times, Delpino fue categórico al afirmar que “no recibió evidencia alguna” que respaldara la declaración de victoria de Maduro.

Delpino, abogado y uno de los dos miembros opositores del CNE, reveló, desde la clandestinidad y con miedo a consecuencias del régimen, que “no puedo quedarme callado mientras se engaña al pueblo venezolano”.

El organismo electoral “le falló al país” al declarar una victoria electoral sin prueba alguna, dijo el rector. “Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré” afirmó el funcionario.

La asamblea legislativa del país designó a Delpino como miembro del consejo en agosto de este año. En ese entonces, Delpino residía en Estados Unidos, pero regresó a Venezuela para integrarse al consejo, según sus propias palabras, debido a su “firme compromiso” con el proceso democrático.

Cuando el presidente del consejo electoral, Elvis Amoroso, declaró a Maduro como vencedor, esa misma noche, el rector principal del CNE decidió apartarse del consejo y no participó en la rueda de prensa donde se anunció el resultado. “Cuando me di cuenta de que se iba a anunciar una victoria irreversible para Maduro sin pruebas, supe que no podía ser parte de eso. Me fui a casa en lugar de participar en el anuncio”, confesó.

Desde entonces, Delpino ha sido objeto de acusaciones por parte del gobierno, con Diosdado Cabello, uno de los principales aliados de Maduro, acusándolo de formar parte de un “grupito de terroristas” que supuestamente intentó manipular el sistema electoral para favorecer al candidato opositor Edmundo González Urrutia.