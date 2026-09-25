Huracán Polo avanza por el Pacífico sin amenaza directa para Panamá

El huracán Polo continúa fortalecido en el Pacífico oriental, pero no representa una amenaza directa para Panamá, mientras avanza frente a las costas del suroeste de México.
El sistema mantiene vientos sostenidos de hasta 240 km/h, rachas de 295 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a unos 17 km/h. Aunque Polo fluctúa entre las categorías 4 y 5, su trayectoria se mantiene alejada del territorio panameño.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), no hay vigilancias ni avisos costeros activos relacionados con Polo que afecten a Panamá. Por el momento, el fenómeno se mantiene sobre aguas del Pacífico y continúa siendo monitoreado por los organismos meteorológicos.
En México, las autoridades mantienen la atención sobre varios estados del occidente del país debido a las fuertes lluvias y vientos asociados al huracán. La Marina mexicana prevé que Polo pueda recuperar la categoría 5 durante la madrugada del viernes, antes de volver a debilitarse mientras continúa su desplazamiento paralelo a las costas mexicanas.
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