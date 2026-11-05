Juicio político a Santiago Peña: qué sigue en Paraguay y cuántos votos necesita el Senado para destituirlo

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves 5 de noviembre la acusación para someter a juicio político al presidente Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera relacionada con la intervención de Ueno Bank. Con 78 votos a favor y ninguno en contra entre los legisladores presentes, el proceso avanzó a la siguiente etapa: la Cámara de Senadores. Pero ¿qué significa esta decisión?, ¿cómo continúa el procedimiento y qué mayoría necesita el Congreso para separar al mandatario de la Presidencia? El juicio político es un mecanismo de responsabilidad constitucional contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. No constituye un juicio penal ordinario, sino un procedimiento del Poder Legislativo para determinar si una alta autoridad debe ser separada de su cargo por alguna de las causas establecidas en la Carta Magna.

¿Por qué pueden someter a un presidente a juicio político?

La Constitución paraguaya establece tres causales para iniciar este procedimiento:

Mal desempeño de sus funciones: cuando se cuestiona la manera en que una autoridad ejerce las responsabilidades de su cargo. Delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones: cuando se le atribuyen posibles hechos punibles relacionados con el desempeño de sus responsabilidades públicas. Delitos comunes: cuando se le señalan posibles delitos que no necesariamente están vinculados con sus funciones oficiales. En el caso de Peña, la acusación presentada por legisladores opositores y disidentes se fundamenta en presuntas irregularidades y un supuesto mal desempeño de sus funciones, en medio de los cuestionamientos por sus vínculos empresariales con el grupo relacionado con Ueno Bank. Estas afirmaciones forman parte del libelo acusatorio y deberán ser examinadas dentro del procedimiento.

Primera etapa: ¿qué papel tiene la Cámara de Diputados?

La Cámara de Diputados funciona como instancia acusadora. Es la responsable de analizar el libelo, debatir los señalamientos y decidir si presenta formalmente la acusación ante el Senado. El artículo 225 establece que esta decisión requiere el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes en la sesión. En Paraguay, la Cámara Baja está integrada por 80 miembros. Sin embargo, la mayoría de dos tercios se calcula sobre los legisladores presentes, no sobre la totalidad de los escaños. En el caso de Peña, los 78 diputados que participaron en la votación respaldaron la acusación. Con esa decisión, la Cámara Baja dio por superada esta primera fase y trasladó el procedimiento a la Cámara Alta.

Segunda etapa: el Senado debe juzgar al presidente

Una vez recibida la acusación, la Cámara de Senadores asume la función de tribunal político. A diferencia de Diputados, que formula los cargos, el Senado debe examinar los señalamientos y determinar si existe responsabilidad constitucional. El artículo 225 dispone que el juzgamiento debe realizarse en un proceso público. En esta etapa, la parte acusadora presenta sus argumentos y la autoridad señalada tiene derecho a ejercer su defensa, responder a los cargos y presentar sus descargos. El Senado debe pronunciarse sobre la culpabilidad o no del acusado. Para ello, la Constitución establece una mayoría calificada: dos tercios del total de integrantes de la Cámara.

¿Cuántos votos necesita el Senado para destituir a Santiago Peña?

Esta es una de las claves del procedimiento. La Cámara de Senadores de Paraguay está integrada por 45 miembros y, para declarar culpable a una autoridad sometida a juicio político, se necesitan 30 votos favorables. La cifra no se calcula sobre los senadores presentes, sino sobre el total de integrantes de la Cámara, según la definición de mayoría absoluta de dos tercios establecida en el artículo 185 de la Constitución. Por tanto, aunque haya ausencias o abstenciones, el Senado necesita alcanzar los 30 votos para emitir una decisión condenatoria. Si no consigue esa cantidad, no se configura la mayoría constitucional requerida para separar al acusado del cargo.

¿Qué ocurre si el Senado declara culpable a Peña?

Si los senadores alcanzan los 30 votos, la declaración de culpabilidad produce la separación de la autoridad de su cargo. Ese es el efecto directo del juicio político, según el artículo 225. El procedimiento también contempla una consecuencia judicial: cuando los señalamientos incluyen la posible comisión de delitos, los antecedentes deben remitirse a la justicia ordinaria para que las autoridades competentes determinen si corresponde iniciar una investigación o un proceso penal. Esto significa que el juicio político no sustituye a los tribunales ni determina por sí mismo una condena penal.

¿Qué pasa con la renuncia presentada por Santiago Peña?