Jesús de Miguel: el fútbol español despide al delantero en un emotivo funeral

El fútbol español se reunió este jueves 5 de noviembre en Navahermosa, Toledo, para despedir al delantero Jesús de Miguel, quien falleció el pasado martes a los 30 años, un día después de sufrir un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un encuentro de la Segunda División española. Familiares, amigos, compañeros de equipo y representantes de distintas instituciones deportivas acudieron al funeral para acompañar a sus seres queridos. Entre los asistentes estuvieron la plantilla y la directiva del Tenerife, club en el que militaba el delantero, así como representantes del Andorra. También participaron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el seleccionador de España, Luis de la Fuente; el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el titular de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Navahermosa, municipio de donde era originaria la familia del jugador. Los futbolistas del Tenerife, vestidos de negro, acompañaron el féretro hasta la iglesia parroquial San Miguel Arcángel, donde se celebró la misa. Al finalizar, sus compañeros ayudaron a trasladarlo hasta el cementerio.

Un adiós marcado por el dolor

La familia de De Miguel agradeció las muestras de apoyo recibidas desde su fallecimiento. En un comunicado leído por el representante del jugador, Manuel Hernández, expresó el vacío que deja su muerte y pidió respeto para vivir el duelo en la intimidad. “Jesús deja un vacío imposible de llenar pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle y por acompañarnos”, señaló el mensaje. El funeral reunió también a antiguos compañeros de los equipos en los que jugó De Miguel, entre ellos Navalcarnero, Internacional de Madrid, Unión Adarve y Lugo de Fuenlabrada. La localidad de Navahermosa, donde viven familiares del futbolista, declaró tres días de luto oficial y colocó las banderas del ayuntamiento a media asta. El seleccionador Luis de la Fuente expresó sus condolencias antes de la ceremonia y destacó la unión del fútbol español ante la tragedia. “Es la mejor manera de demostrar que la familia del fútbol está unida, enviando un cálido abrazo a todos sus seres queridos”, manifestó.

La muerte que conmocionó al fútbol español