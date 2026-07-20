La transición en Venezuela comenzaría a finales de agosto, dice Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes 20 de julio que los pasos correspondientes hacia la transición democrática de Venezuela comenzarán a tomarse a principios de agosto, como resultado de las gestiones realizadas entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional electa en 2015. Según explicó, el esquema de trabajo no solo contempla la habilitación de un foro para la reconciliación en el país sudamericano, sino también la implementación de medidas concretas para avanzar hacia una transición.

Marco Rubio, quien ofreció declaraciones a periodistas desde la Base Aérea Andrews, en Washington, antes de partir hacia Filipinas para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), confirmó así los primeros resultados de un diálogo en el que actúan como principales interlocutores la dirigente opositora Dinorah Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El jefe de la diplomacia estadounidense también confirmó que Estados Unidos ya ha aportado 180 millones de dólares de los 300 millones comprometidos para contribuir a la reconstrucción de Venezuela, tras los terremotos registrados a finales de junio.

De acuerdo con el diario El País de Madrid, el respaldo a figuras como Dinorah Figuera forma parte de una estrategia impulsada por Marco Rubio para debilitar los apoyos de la líder opositora María Corina Machado.

Por un lado, Figuera, quien, entre otras actividades, sostuvo un encuentro con el encargado de Negocios de Estados Unidos, John Barrett, aseguró que la razón de su regreso a Venezuela, tras ocho años de exilio en España, responde a su intención de promover la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) con miras a unas eventuales elecciones.

Por su parte, Jorge Rodríguez señaló que el objetivo del proceso es establecer un ”diálogo político” y crear una ”mesa técnica y política paritaria” integrada por representantes del oficialismo y diputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015.

En ese sentido, un comunicado de la Asamblea Nacional venezolana afirmó que existe un proceso con cronogramas concretos para fortalecer la democracia, consolidar la paz y avanzar hacia “un futuro de bienestar y prosperidad”.

En una entrevista concedida a Radio Exterior de España, Dinorah Figuera aseguró que Jorge Rodríguez le manifestó que, en caso de perder unas futuras elecciones, el chavismo abandonaría el poder.

Desde la operación ’Determinación Absoluta’, que culminó el pasado 3 de enero con la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, Marco Rubio ha delineado una estrategia centrada, en una primera etapa, en la recuperación económica de Venezuela mediante la administración, por parte de Washington, de los ingresos petroleros del país.

Frente a las críticas, la administración del presidente Donald Trump sostiene que, aunque mantiene su compromiso con el retorno de la democracia y la celebración de elecciones libres en Venezuela, considera indispensable estabilizar primero la economía venezolana.