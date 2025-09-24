Líderes latinoamericanos alzan la voz en la ONU entre tensiones globales y críticas a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, adoptó un tono confrontativo y denunció la política antidrogas de Estados Unidos, pidió enfrentar con urgencia la crisis climática y calificó de 'genocidio' la ofensiva en Gaza, incluso planteando la creación de un 'Ejército de la salvación del mundo' bajo mandato de la ONU, idea que expertos consideraron poco realista.En contraste, el chileno Gabriel Boric fue más conciliador, pero igualmente criticó la negación del cambio climático de Trump, a la que llamó 'mentira'. Defendió la democracia 'sin matices ni excusas' y cuestionó tanto a gobiernos autoritarios de izquierda como de derecha en la región.Del otro lado, Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador se alinearon estrechamente con la política exterior de Trump. Milei incluso arremetió con dureza contra la propia ONU, mientras Washington anunciaba un financiamiento temporal de 20.000 millones de dólares al Banco Central argentino.¿Una mujer latinoamericana al frente de la ONU?En medio de estas tensiones, los cancilleres de la Celac respaldaron que el próximo secretario general de la ONU provenga de América Latina y el Caribe, destacando nombres como el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.La aspiración regional busca romper dos techos históricos: que nunca una mujer haya liderado la organización y que desde 1991 no haya un latinoamericano al mando, tras el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar.