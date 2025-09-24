Líderes latinoamericanos alzan la voz en la ONU entre tensiones globales y críticas a Trump

La 80ª Asamblea General de la ONU se desarrolla en un escenario marcado por conflictos en Gaza y Ucrania, tensiones entre Estados Unidos, Venezuela y Brasil, además de las ausencias notables de mandatarios como Daniel Noboa en medio de protestas en Ecuador. En este marco, América Latina aparece fragmentada, con escasa articulación política, aunque varios líderes de la región alzaron la voz en defensa de la democracia, el multilateralismo y la acción climática.

Lula desafía a Trump y respalda a Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la soberanía y la democracia como principios innegociables y cuestionó el uso de la “fuerza letal” por parte de Estados Unidos en el Caribe, al calificar ataques contra embarcaciones civiles como “ejecuciones extrajudiciales”. Sin mencionar directamente a Donald Trump, Lula rechazó la presión de Washington y advirtió que “la soberanía y la democracia brasileña son innegociables”. También condenó el “fraude electoral” en Venezuela, aunque expertos como la costarricense Elayne Whyte lamentaron que Brasil no asumiera un papel más activo para garantizar la transparencia del proceso de 2024. Trump, por su parte, afirmó desde la tribuna de la ONU que tuvo “excelente química” con Lula en un breve cruce, lo que generó burlas en Brasil y la calificación de “ridículo” por parte del politólogo alemán Peter Birle, dado que ambos líderes sostienen posturas opuestas en comercio, clima y política internacional.

Voces divergentes en América Latina