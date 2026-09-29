Marco Rubio confirma que Washington está trabajando para poder celebrar elecciones libres en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el proceso que Estados Unidos implica en Venezuela busca asegurar bases democráticas sólidas.
Rubio explicó que se busca una estabilidad económica previa que pueda garantizar una república genuinamente duradera tras reuniones sostenidas en el marco de la Asamblea General de 2015 de Venezuela.
La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, agradeció el respectivo respaldo de Estados Unidos.
Figuera enfatizó el enorme compromiso que tienen, en avanzar hacia una democracia plena y elecciones honestas y transparentes en el país.
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