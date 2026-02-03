‘Me gustan los gringos francos’: el mensaje de Petro tras el deshielo diplomático con Trump en Washington

El carácter discreto del encuentro se reflejó incluso en el acceso a la Casa Blanca. Al no tratarse de una visita de Estado, Petro ingresó por la puerta oeste, utilizada para reuniones diplomáticas de menor rango, y no por el pórtico norte. Previamente, ambos presidentes recorrieron el pasillo de los expresidentes, un espacio que ha generado controversia reciente por las placas instaladas por Trump sobre sus antecesores.La reunión comenzó alrededor de las 11:05 de la mañana, tras la llegada de Petro a las 10:52, y se extendió hasta poco antes de la 1:00 de la tarde. El presidente colombiano se retiró rumbo a la residencia del embajador en Washington, mientras que la Casa Blanca confirmó oficialmente la conclusión del encuentro a la 1:16 pm, a través de su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.Del lado estadounidense participaron, además de Trump, el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno. La delegación colombiana estuvo integrada por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador en Washington Daniel García-Peña.