Rechazan asilo al padre de Liam Ramos, el niño detenido por ICE en Minnesota (Estados Unidos)

Un juez federal estadounidense rechazó ayer la solicitud de asilo del padre del niño de cinco años Liam Ramos, cuya imagen se volvió viral tras ser detenido junto a su progenitor por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis (Minnesota).

El caso sacudió la conciencia de la opinión pública estadounidense por la dureza de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump en el estado de Minnesota.

La noticia fue dada a conocer por el distrito escolar de Columbia Heights, al que pertenece Liam Ramos, mediante un comunicado en el que calificó la decisión judicial de “desgarradora”.

“Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo. Nuestros pensamientos están con Liam y su familia, y continuaremos abogando y apoyando a Liam y a todos los niños”, señaló el distrito escolar, citado por la cadena estadounidense CBS.

El abogado de la familia Paschal Nwokocha, no obstante, admitió que no saben cuánto tiempo tomará para que la justicia tome una decisión, pero subrayó que defenderán el derecho de la familia a que su caso sea evaluado en sus méritos. Además, denunció que no han tenido la oportunidad de presentar su historia ante un juez de inmigración.

De acuerdo con el colegio de Liam Ramos, el niño fue detenido el pasado 22 de enero junto a su padre —de origen ecuatoriano— a la entrada de su vivienda, justo después de salir del centro escolar. El distrito escolar de Columbia Heights asegura que el menor fue utilizado como herramienta para que los agentes ingresaran al domicilio y verificaran si había más personas en su interior.

La agencia desmintió estas acusaciones, asegurando que el ICE “nunca usó a un niño como carnada”. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó a CNN que el padre intentó huir a pie de los agentes. Ante el escándalo por la detención en un centro de Dilley (Texas), un juez federal ordenó la liberación inmediata de padre e hijo el 31 de enero.