República Dominicana retoma presencia consular en Caracas después de dos años

El Consulado General de la República Dominicana en Caracas retomó este jueves 1 de octubre sus servicios consulares, luego de permanecer cerrado durante más de dos años, permitiendo nuevamente la atención presencial de ciudadanos dominicanos y extranjeros en Venezuela.

La reapertura, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX), contempla la realización de diferentes trámites.

Entre los servicios disponibles se encuentran la solicitud de pasaportes, expedición de cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje, registro de ciudadanos dominicanos, trámites relacionados con matrimonios, asistencia y protección consular, además de otros procedimientos correspondientes a sus funciones.

La sede consular dominicana en Caracas retomó sus funciones bajo la dirección del cónsul general Héctor Pastor Vásquez, restableciendo la atención dirigida tanto a ciudadanos de República Dominicana como a extranjeros que requieran servicios consulares.

El MIREX indicó que las tarifas de los servicios se mantienen sin cambios.

La reapertura también establece una diferencia entre los trámites nuevos y aquellos que fueron iniciados durante el período en que los servicios consulares se gestionaban desde Colombia.

De acuerdo con el MIREX, los expedientes, documentos y solicitudes iniciados en Bogotá no serán trasladados a Caracas, por lo que deberán permanecer bajo la responsabilidad de esa representación hasta su conclusión. Las personas que ya tengan citas programadas en Bogotá también deberán mantenerlas.

El MIREX mantiene además canales telefónicos y de correo electrónico para orientación y coordinación de servicios.

La reapertura ocurre en el contexto de un proceso de normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares entre República Dominicana y Venezuela, anunciado previamente por ambos gobiernos.

Con el restablecimiento de la sede, los ciudadanos dominicanos residentes en Venezuela vuelven a contar con atención consular directamente en Caracas, evitando que los nuevos trámites tengan que ser gestionados fuera del país.