‘Siempre será el amor de mi vida’: Lenin Peña encuentra a su pareja entre los escombros en Venezuela

El <b>domingo 12 de julio</b> fue uno de los días más dolorosos en la vida de <b>Lenin Peña</b>, <b>Míster Universo <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> 2025</b>, quien despidió a su pareja, <b>Yordy Paredes</b>, tras una búsqueda de <b>17 días</b> entre los escombros del edificio Residencias Caribe donde ambos vivían, en la zona de Tanaguarena, ubicada en la <b>zona cero de los terremotos</b>, en la región costera de <b>La Guaira</b>. El inmueble colapsó el pasado <b>24 de junio</b> a causa de los <b>sismos de magnitud 7.2 y 7.5</b>, que provocaron el derrumbe de cientos de edificios en el país.Con la tristeza y el pesar aún presentes, Peña sabe, en el fondo, que hizo todo lo posible por rescatar a su novio, quien fue <b>estudiante de Psicología</b> y <b>Míster Mérida 2025</b>. 'Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos (...) Siempre va a ser el amor de mi vida, siempre, y espero que algún día nos volvamos a encontrar', confió a la agencia <b>EFE </b>durante el funeral.