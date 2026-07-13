  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

‘Siempre será el amor de mi vida’: Lenin Peña encuentra a su pareja entre los escombros en Venezuela

Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, fue captado este 12 de julio, durante una entrevista con EFE, en el funeral de su novio, quien falleció en los terremotos del pasado 24 de junio, en Caracas (Venezuela).
Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, fue captado este 12 de julio, durante una entrevista con EFE, en el funeral de su novio, quien falleció en los terremotos del pasado 24 de junio, en Caracas (Venezuela). EFE
Por
José Vilar
  • 13/07/2026 11:03
Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, encontró el cuerpo de su pareja, Yordy Paredes, tras 17 días de búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían en La Guaira, destruido por los terremotos del 24 de junio

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El domingo 12 de julio fue uno de los días más dolorosos en la vida de Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, quien despidió a su pareja, Yordy Paredes, tras una búsqueda de 17 días entre los escombros del edificio Residencias Caribe donde ambos vivían, en la zona de Tanaguarena, ubicada en la zona cero de los terremotos, en la región costera de La Guaira. El inmueble colapsó el pasado 24 de junio a causa de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que provocaron el derrumbe de cientos de edificios en el país.

Con la tristeza y el pesar aún presentes, Peña sabe, en el fondo, que hizo todo lo posible por rescatar a su novio, quien fue estudiante de Psicología y Míster Mérida 2025. “Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos (...) Siempre va a ser el amor de mi vida, siempre, y espero que algún día nos volvamos a encontrar”, confió a la agencia EFE durante el funeral.

Familiares y amigos acudieron a darle el último adiós a Yordy Paredes.
Familiares y amigos acudieron a darle el último adiós a Yordy Paredes. EFE

Mientras se adentraba entre los escombros en busca de su ser querido, Peña documentó todo el proceso a través de su cuenta de Instagram. Aunque, con el paso de los días, las posibilidades de encontrarlo con vida se reducían cada vez más, siempre mantuvo la “fe intacta” de hallarlo. Si bien comenzó las labores de búsqueda solo, posteriormente se le unió un pequeño grupo de rescatistas y voluntarios. Aunque los bomberos le advertían sobre la necesidad de suspender la misión debido a la peligrosidad del terreno, Peña no bajó los brazos y, a través de las redes sociales, le pedía a su pareja que lo esperara un poco más. “Ya casi llego, amor, por favor”, expresó el pasado 7 de julio.

Al día siguiente, quienes participaban en las labores de rescate estaban cada vez más cerca de llegar a la cocina del apartamento, donde se creía que se encontraba Paredes. No fue hasta la madrugada del pasado sábado cuando se confirmaron los peores presagios: la pareja de Peña no había logrado sobrevivir.

Al ver los dedos de su novio, Lenin supo de inmediato que eran los de Yordy. “Ya sabía que era él. Cuando tú conoces a una persona, sabes todo”, relató a EFE.

Cuando lo encontró el pasado 11 de julio, publicó lo siguiente en Instagram: “Te encontré amor. Te estás llevando mi alma contigo, perdón por no cumplir mi promesa de protegerte siempre. Perdóname amor, mi amor bonito, el amor de mi vida”.

Entre los escombros encontró un peluche que le había regalado el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados. Peña conserva, además el último mensaje que le envió Paredes antes de la catástrofe: “Te amo muchísimo, siempre voy a estar a tu lado, en cada rincón”.

Las muestras de cariño se vieron reflejadas durante la ceremonia fúnebre.
Las muestras de cariño se vieron reflejadas durante la ceremonia fúnebre. EFE
VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo