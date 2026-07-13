‘Siempre será el amor de mi vida’: Lenin Peña encuentra a su pareja entre los escombros en Venezuela

El domingo 12 de julio fue uno de los días más dolorosos en la vida de Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, quien despidió a su pareja, Yordy Paredes, tras una búsqueda de 17 días entre los escombros del edificio Residencias Caribe donde ambos vivían, en la zona de Tanaguarena, ubicada en la zona cero de los terremotos, en la región costera de La Guaira. El inmueble colapsó el pasado 24 de junio a causa de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que provocaron el derrumbe de cientos de edificios en el país. Con la tristeza y el pesar aún presentes, Peña sabe, en el fondo, que hizo todo lo posible por rescatar a su novio, quien fue estudiante de Psicología y Míster Mérida 2025. “Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos (...) Siempre va a ser el amor de mi vida, siempre, y espero que algún día nos volvamos a encontrar”, confió a la agencia EFE durante el funeral.

Mientras se adentraba entre los escombros en busca de su ser querido, Peña documentó todo el proceso a través de su cuenta de Instagram. Aunque, con el paso de los días, las posibilidades de encontrarlo con vida se reducían cada vez más, siempre mantuvo la “fe intacta” de hallarlo. Si bien comenzó las labores de búsqueda solo, posteriormente se le unió un pequeño grupo de rescatistas y voluntarios. Aunque los bomberos le advertían sobre la necesidad de suspender la misión debido a la peligrosidad del terreno, Peña no bajó los brazos y, a través de las redes sociales, le pedía a su pareja que lo esperara un poco más. “Ya casi llego, amor, por favor”, expresó el pasado 7 de julio. Al día siguiente, quienes participaban en las labores de rescate estaban cada vez más cerca de llegar a la cocina del apartamento, donde se creía que se encontraba Paredes. No fue hasta la madrugada del pasado sábado cuando se confirmaron los peores presagios: la pareja de Peña no había logrado sobrevivir.