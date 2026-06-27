Terremotos en Venezuela: desesperación en Tucacas, estado Falcón, lleva a civiles a romper el cordón policial

El <b>estado Falcón</b> figura entre las zonas más afectadas por los <b>sismos</b>, junto con el <b>Distrito Capital de Caracas</b>, <b>La Guaira</b> y los estados <b>Aragua</b> y <b>Carabobo</b>, entre otras localidades.La <b>presidenta interina de Venezuela</b>, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, confirmó hasta el momento la muerte de <b>920 personas</b>, además de <b>miles de heridos</b> y <b>más de 50,000 desaparecidos</b>, en el contexto de una tragedia cuya cifra final de víctimas mortales se estima entre <b>10,000 y 100,000 personas</b>, según el <b>Servicio Geológico de los Estados Unidos</b>.