Terremotos en Venezuela: desesperación en Tucacas, estado Falcón, lleva a civiles a romper el cordón policial

Una avalancha de civiles con palas y cascos rompió el cordón policial impuesto el pasado viernes 26 de junio por las autoridades venezolanas, que habían recibido diversas críticas por la atención tardía a la emergencia provocada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que asolaron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

“¡Dale! ¡Dale! Tenemos que hacer algo ya. No podemos quedarnos sin hacer nada”, se escucha decir a uno de los presentes en un video difundido a través de la red social X, que captó el momento ocurrido durante la noche de este viernes.