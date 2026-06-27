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Terremotos en Venezuela: desesperación en Tucacas, estado Falcón, lleva a civiles a romper el cordón policial

Los ciudadanos - con cascos, palas y linternas - decidieron romper el cordón policial de las autoridades para salir al rescate.
Los ciudadanos - con cascos, palas y linternas - decidieron romper el cordón policial de las autoridades para salir al rescate. Tomado de X @DIFUNDELOYA
Por
José Vilar
  • 27/06/2026 10:03
Tucacas, en el estado Falcón, se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia tras los terremotos en Venezuela, cuando decenas de civiles rompieron el cordón policial para participar en las labores de rescate en medio de crecientes críticas por la respuesta de las autoridades

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Una avalancha de civiles con palas y cascos rompió el cordón policial impuesto el pasado viernes 26 de junio por las autoridades venezolanas, que habían recibido diversas críticas por la atención tardía a la emergencia provocada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que asolaron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

¡Dale! ¡Dale! Tenemos que hacer algo ya. No podemos quedarnos sin hacer nada”, se escucha decir a uno de los presentes en un video difundido a través de la red social X, que captó el momento ocurrido durante la noche de este viernes.

El estado Falcón figura entre las zonas más afectadas por los sismos, junto con el Distrito Capital de Caracas, La Guaira y los estados Aragua y Carabobo, entre otras localidades.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó hasta el momento la muerte de 920 personas, además de miles de heridos y más de 50,000 desaparecidos, en el contexto de una tragedia cuya cifra final de víctimas mortales se estima entre 10,000 y 100,000 personas, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

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