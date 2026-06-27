Ayuda humanitaria para Venezuela: Panamá inicia preparación de los envíos

La campaña de recolección de ayuda humanitaria organizada para apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela culminó tras lograr reunir los insumos necesarios para atender las necesidades más urgentes de los damnificados.

La iniciativa contó con la participación de la comunidad venezolana radicada en Panamá, así como de empresas privadas, entidades públicas, transportistas, restaurantes, centros comerciales y numerosos voluntarios, quienes unieron esfuerzos para aportar alimentos, agua, medicamentos, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

Tras completar la fase de recepción de donaciones, este sábado 27 de junio el centro de acopio suspendió temporalmente la atención al público para concentrarse en la clasificación, embalaje y distribución de los suministros. Durante la jornada, personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trabajó junto a voluntarios en la organización de los contenedores que trasladarán la ayuda hacia territorio venezolano.

Los responsables de la iniciativa informaron que la meta de recolección se alcanzó en un tiempo menor al previsto, lo que permitió disponer de todos los insumos requeridos para esta primera entrega.

La respuesta ciudadana fue calificada como una muestra del compromiso y la empatía de la población panameña frente a una crisis humanitaria que ha movilizado la solidaridad de distintos sectores.

La siguiente etapa del operativo estará enfocada en la coordinación logística del envío, con el propósito de que los productos lleguen lo antes posible a las comunidades afectadas por los sismos.