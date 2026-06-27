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Terremotos en Venezuela: voluntarios y periodistas enfrentan restricciones para ingresar a La Guaira

Los voluntarios que querían asistir en las labores de rescate de La Guaira.
Los voluntarios que querían asistir en las labores de rescate de La Guaira. Tomado de redes sociales
Por
José Vilar
  • 27/06/2026 11:23
Las restricciones de acceso a La Guaira impuestas por el Gobierno venezolano tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han provocado largas retenciones y denuncias de activistas y periodistas, quienes aseguran que las medidas dificultan la llegada de ayuda humanitaria y la cobertura de la emergencia

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Desde hace dos días se registran grandes retenciones para acceder a La Guaira, una de las zonas devastadas por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que asolaron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Las restricciones comenzaron a aplicarse después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunciara el jueves 26 de junio, a través de la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), que las vías de acceso al estado La Guaira serían restringidas por razones humanitarias y sanitarias.

Durante esa intervención transmitida por VTV, Cabello recalcó que las personas que deseen trasladarse a la región para colaborar con las labores de rescate “deberán solicitar un permiso en el Poliedro de Caracas”, lugar donde fue habilitado un centro de registro para que los voluntarios puedan inscribirse y obtener autorización para ingresar.

“Quien quiera venir al estado La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos, de acuerdo con los lineamientos que dio nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (...) Con esta medida se busca limitar el ingreso de ciudadanos sin tareas asignadas en la región, mitigando así posibles riesgos de salud pública y agilizando las labores de rescate en la zona. (...) Es necesario que todo tenga un orden, de acuerdo con el momento que estamos viviendo”, aseguró Cabello durante la alocución televisada del jueves.

La resricción de movilidad entró en vigencia a las 8:00 pm (hora local) del viernes. No obstante, esta normativa ha provocado largas filas para ingresar a una de las zonas más golpeadas por los terremotos. Así lo mostró el activista político Carlos Alberto Azuaje, mejor conocido como ‘El Gocho’, quien logró entrar a La Guaira y aseguró que aún existen sectores donde no ha sido posible hacer llegar la ayuda humanitaria.

“Hay mucha gente que no ha recibido agua, que no tiene medicinas. No tiene nada y perdió todo. Hay un caos total, y más después de las declaraciones de esta gente imponiendo restricciones. Los equipos de línea amarilla y la maquinaria pesada siguen llegando, pero mientras existan estas restricciones no podrán acceder a los lugares donde más se necesitan. (...) Si el objetivo del régimen es que nosotros le entreguemos los insumos para que luego los desaparezcan o los vendan, están equivocados. Tranquen lo que tranquen, nosotros vamos a entregar los insumos a las personas que los necesitan”, manifestó el activista opositor, quien esperaba que las restricciones fueran levantadas durante la madrugada de este sábado.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió, mediante un comunicado, que las restricciones impuestas por el liderazgo interino de Delcy Rodríguez también representarían una limitación considerable para la cobertura periodística de las consecuencias del terremoto en La Guaira, así como para el seguimiento de la atención oficial de la emergencia.

“La cobertura periodística en terreno ha sido determinante para documentar la emergencia, visibilizar las necesidades de las comunidades afectadas y movilizar la solidaridad de miles de personas dentro y fuera del país. Los periodistas cuentan con sus credenciales para el ejercicio de sus labores y la Constitución establece que el derecho a la información debe ser garantizado incluso en circunstancias excepcionales. El SNTP hace un llamado a las autoridades responsables de la gestión de la emergencia para que garanticen el libre acceso y desplazamiento de periodistas y medios de comunicación hacia las zonas afectadas y se abstengan de imponer restricciones que puedan derivar en censura o impedimentos arbitrarios a la cobertura periodística”, manifestó el gremio en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela Miguel Ángel Pérez Pirela aseguró que maquinaria pesada ya estaba llegando a uno de los lugares más azotados por la tragedia.

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