Terremotos en Venezuela: voluntarios y periodistas enfrentan restricciones para ingresar a La Guaira

Desde hace dos días se registran grandes retenciones para acceder a La Guaira, una de las zonas devastadas por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que asolaron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Las restricciones comenzaron a aplicarse después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunciara el jueves 26 de junio, a través de la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), que las vías de acceso al estado La Guaira serían restringidas por razones humanitarias y sanitarias.

Durante esa intervención transmitida por VTV, Cabello recalcó que las personas que deseen trasladarse a la región para colaborar con las labores de rescate “deberán solicitar un permiso en el Poliedro de Caracas”, lugar donde fue habilitado un centro de registro para que los voluntarios puedan inscribirse y obtener autorización para ingresar.

“Quien quiera venir al estado La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos, de acuerdo con los lineamientos que dio nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (...) Con esta medida se busca limitar el ingreso de ciudadanos sin tareas asignadas en la región, mitigando así posibles riesgos de salud pública y agilizando las labores de rescate en la zona. (...) Es necesario que todo tenga un orden, de acuerdo con el momento que estamos viviendo”, aseguró Cabello durante la alocución televisada del jueves.

La resricción de movilidad entró en vigencia a las 8:00 pm (hora local) del viernes. No obstante, esta normativa ha provocado largas filas para ingresar a una de las zonas más golpeadas por los terremotos. Así lo mostró el activista político Carlos Alberto Azuaje, mejor conocido como ‘El Gocho’, quien logró entrar a La Guaira y aseguró que aún existen sectores donde no ha sido posible hacer llegar la ayuda humanitaria.

“Hay mucha gente que no ha recibido agua, que no tiene medicinas. No tiene nada y perdió todo. Hay un caos total, y más después de las declaraciones de esta gente imponiendo restricciones. Los equipos de línea amarilla y la maquinaria pesada siguen llegando, pero mientras existan estas restricciones no podrán acceder a los lugares donde más se necesitan. (...) Si el objetivo del régimen es que nosotros le entreguemos los insumos para que luego los desaparezcan o los vendan, están equivocados. Tranquen lo que tranquen, nosotros vamos a entregar los insumos a las personas que los necesitan”, manifestó el activista opositor, quien esperaba que las restricciones fueran levantadas durante la madrugada de este sábado.