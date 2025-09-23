Trump vs. Lula en la ONU: dos visiones opuestas del mundo, el poder y la organización

Trump ligó seguridad interior a fronteras y crimen, declaró terroristas a MS-13 y Tren de Aragua, fustigó 'censura' y prometió defender la libertad religiosa (dijo que el cristianismo es la religión más perseguida).Lula denunció ataques a la independencia judicial en Brasil y celebró la condena —con debido proceso— de un 'antiguo jefe de Estado' por atentar contra el Estado de derecho. Propulsó una ley avanzada de protección de niños y adolescentes en lo digital, defendió regular plataformas contra desinformación, trata y pedofilia, y planteó gobernanza multilateral de IA según el Pacto Digital Mundial.