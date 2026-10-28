Trump vuelve al centro de la polémica por acusación vinculada a Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue señalado por una exmodelo suiza que lo acusa de haberla agredido sexualmente en 1993, según un informe presentado por legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que examina los vínculos del mandatario con Jeffrey Epstein.

La mujer, identificada como Beatrice Keul, aseguró que el presunto ataque ocurrió en el Hotel Plaza de Nueva York, cuando tenía 24 años y participaba en un concurso de belleza. Según su testimonio, conoció a Trump durante un almuerzo organizado como parte del certamen, ocasión en la que él supuestamente le ofreció ayudarla a obtener una visa estadounidense y acceder a la Universidad de Nueva York.

Keul relató que, después de esa conversación, Epstein se acercó a ella y se presentó como el mejor amigo de Trump. Posteriormente, fue invitada a una suite del hotel, donde, según su versión, ocurrió la presunta agresión sexual.

En su declaración, la exmodelo describió el ataque como violento y afirmó que sufrió hematomas y sangrado, además de daños en su vestido. También indicó que, después del incidente, Trump volvió a ofrecerle ayuda para establecerse en Estados Unidos y estudiar en la universidad.

Tras finalizar su participación en el concurso, Keul regresó a Suiza y rechazó una invitación para asistir a otro evento organizado por Trump en Hawái. La mujer ya había presentado públicamente estas acusaciones en octubre de 2024.