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Amanda Ungaro en el centro de la polémica: deportación y ataques a Melania Trump

Amanda Ungaro amenaza en redes a Melania Trump y revive caso Epstein
Amanda Ungaro amenaza en redes a Melania Trump y revive caso Epstein AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/04/2026 14:19
Amanda Ungaro generó revuelo tras asegurar que conoció a Jeffrey Epstein y protagonizar una polémica en redes sociales dirigida a Melania Trump.

La exmodelo brasileña Amanda Ungaro ha generado controversia tras ser deportada de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y asegurar que en el pasado conoció al financiero Jeffrey Epstein.

El caso tomó mayor relevancia luego de que un perfil en la red social X, atribuido a Ungaro, publicara una serie de mensajes en los que amenazaba a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, insinuando además supuestas conexiones con la red de tráfico sexual vinculada a Epstein. Las publicaciones fueron eliminadas posteriormente.

Ungaro, de 41 años, habría mantenido una relación cercana durante años con el entorno de Donald Trump, especialmente mientras estuvo casada con el empresario Paolo Zampolli, reconocido por sus vínculos con el exmandatario. Según reportes, la exmodelo y su entonces pareja compartieron espacios sociales con la familia Trump, incluyendo eventos en la residencia de Mar-a-Lago.

Amanda Ungaro afirma haber conocido a Epstein y apunta contra Melania Trump

La polémica surge tras recientes declaraciones de Melania Trump, quien negó cualquier vínculo con Jeffrey Epstein. Horas antes, una cuenta atribuida a Amanda Ungaro publicó mensajes acusándola de intentar involucrarla en situaciones irregulares.

En entrevistas, Ungaro afirmó que conoció a Epstein a los 17 años, en 2002, tras viajar en su avión, donde —según dijo— fue presentada por su entonces agente Jean-Luc Brunel y coincidió con Ghislaine Maxwell.

Reportes de The New York Times señalan que Ungaro mantuvo cercanía con la familia Trump durante años. No obstante, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de la cuenta en X ni de las acusaciones, en un caso que sigue generando atención por su vínculo con el escándalo Epstein.

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