Amanda Ungaro en el centro de la polémica: deportación y ataques a Melania Trump

La exmodelo brasileña Amanda Ungaro ha generado controversia tras ser deportada de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y asegurar que en el pasado conoció al financiero Jeffrey Epstein.

El caso tomó mayor relevancia luego de que un perfil en la red social X, atribuido a Ungaro, publicara una serie de mensajes en los que amenazaba a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, insinuando además supuestas conexiones con la red de tráfico sexual vinculada a Epstein. Las publicaciones fueron eliminadas posteriormente.

Ungaro, de 41 años, habría mantenido una relación cercana durante años con el entorno de Donald Trump, especialmente mientras estuvo casada con el empresario Paolo Zampolli, reconocido por sus vínculos con el exmandatario. Según reportes, la exmodelo y su entonces pareja compartieron espacios sociales con la familia Trump, incluyendo eventos en la residencia de Mar-a-Lago.