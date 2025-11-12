Ataques en el Caribe: Petro suspende intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos

El presidente de Colombia, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, ordenó a todos los niveles de la fuerza pública <b>suspender el intercambio de comunicaciones e información de inteligencia con las agencias de seguridad de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>.El mandatario comunicó la decisión a través de una publicación en su cuenta de <b>X (antes Twitter)</b>:<b> 'Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses'</b>, escribió la noche de este martes 11 de noviembre.