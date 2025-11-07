  1. Inicio
Senado de Estados Unidos rechaza limitar acciones militares de Trump en el Mar Caribe

La administración de Trump argumenta que los efectos acumulativos de esos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos constituye con los ataques.
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/11/2025 12:29
La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe continúa en expansión, con el portaaviones USS Gerald Ford rumbo a la región y nuevas operaciones navales bajo revisión del Pentágono.

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba prohibir al presidente Donald Trump seguir con su operación militar al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.

La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada la noche de este 6 de noviembre con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que Trump siga con las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico oriental, para impedir que los grupos terroristas Los Soles y Tren de Aragua envíen droga a Estados Unidos.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, al menos más de 68 personas habrían muerto desde este 2 de septiembre en el marco de las 16 ataques a las llamadas “narcolanchas” en el Mar Caribe y el Pacífico oriental.

De acuerdo con la agencia EFE, el bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra las supuestas “narcolanchas” en aguas internacionales en el Pacífico oriental y el Caribe, cerca a las costas venezolanas.

Presencia militar estadounidense se intensifica en aguas del Caribe

Por otro lado, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la flota estadounidense, se dirige hacia el Mar Caribe.

Su llegada está prevista para este sábado 15 de noviembre, donde se unirá a una docena de buques militares que patrullan actualmente aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Cuando el Gerald Ford se incorpore al operativo, cerca del 20% de la flota naval estadounidense desplegada en el mundo estará concentrada en aguas latinoamericanas, según fuentes militares.

La administración de Trump argumenta que los efectos acumulativos de esos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos constituyen a un ataque armado contra Venezuela.

Además de los 10 buques, entre ellos tres anfibios, los F-35, los helicópteros y los casi 10 mil soldados Trump desplegó a la zona el portaaviones Gerarld Ford.

