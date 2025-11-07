Senado de Estados Unidos rechaza limitar acciones militares de Trump en el Mar Caribe

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba prohibir al presidente Donald Trump seguir con su operación militar al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.

La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada la noche de este 6 de noviembre con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que Trump siga con las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico oriental, para impedir que los grupos terroristas Los Soles y Tren de Aragua envíen droga a Estados Unidos.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, al menos más de 68 personas habrían muerto desde este 2 de septiembre en el marco de las 16 ataques a las llamadas “narcolanchas” en el Mar Caribe y el Pacífico oriental.

De acuerdo con la agencia EFE, el bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra las supuestas “narcolanchas” en aguas internacionales en el Pacífico oriental y el Caribe, cerca a las costas venezolanas.