Senado de Estados Unidos rechaza limitar acciones militares de Trump en el Mar Caribe

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/senado" target="_blank">El Senado de Estados Unidos</a> rechazó una resolución que buscaba prohibir <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">al presidente Donald Trump</a> seguir con su operación militar al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.<b>La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada la noche de este 6 de noviembre con 49 votos a favor y 51 en contra,</b> dejando vía libre para que Trump siga con las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico oriental, para impedir que los grupos terroristas Los Soles y Tren de Aragua envíen droga a Estados Unidos.De acuerdo con organizaciones humanitarias, <b>al menos más de 68 personas habrían muerto desde este 2 de septiembre</b> en el marco de las 16 ataques a las llamadas 'narcolanchas' en el Mar Caribe y el Pacífico oriental.De acuerdo con la agencia EFE, el bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra las supuestas 'narcolanchas' en aguas internacionales en el Pacífico oriental y el Caribe, cerca a las costas venezolanas.