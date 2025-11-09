Petro advierte a Trump sobre ataques en contra de lanchas: ‘no despierten al jaguar’

Durante su intervención en la III Cumbre Social de los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe, Petro también celebró que en la última Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre pasado, '<i><b>dos personas se sintieron completamente solas: el señor Trump y (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu'.</b></i>El mandatario, uno de los líderes políticos globales más críticos a la ofensiva israelí en Gaza, insistió en que el apoyo mostrado por varios países a Palestina 'dejó en aislamiento a Trump y Netanyahu' y afirmó que, en el mundo, 'ha muerto la democracia' porque lo que reina es 'la crisis de un sistema productivo llamado capitalismo'.<i><b>'Esto que estamos viviendo en Gaza va a pasar en el sur',</b></i> advirtió, 'nos están mostrando su barbarie, su manera en adelante de actuar'.