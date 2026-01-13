Autoridad de Aseo asume control total de la recolección de basura en San Miguelito

El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total de la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, como medida de emergencia ante el colapso del servicio y los riesgos para la salud pública que enfrenta una población estimada en más de 200 mil residentes.

La decisión busca evitar una crisis sanitaria mayor, luego de que la interrupción del servicio de recolección provocara acumulación de basura en comunidades del distrito.

Con esta autorización, la AAUD tendrá a su cargo la operación completa del sistema de recolección por los próximos meses, mientras se desarrolla un proceso de licitación pública para una solución permanente.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que las acciones previas implementadas solo tuvieron un carácter temporal. “La intervención que se ha dado fue paliativa, pero todo indica que se puede agravar nuevamente”, advirtió, al señalar que las empresas a las que se les realizarían contrataciones especiales no contaban con contratos refrendados para iniciar operaciones después del 19 de enero.

Desde el sector salud, el ministro Fernando Boyd Galindo subrayó que la medida responde a una situación de emergencia. Indicó que el Gobierno Nacional ha destinado aproximadamente 700 mil dólares para atender el problema de forma inmediata, ante el riesgo que representa la acumulación de desechos para la salud pública.

“A partir del próximo lunes, cuando vence el contrato de la actual compañía, no hay una estructura capaz de resolver el problema”, afirmó Boyd Galindo.

En ese sentido, explicó que el Consejo de Gabinete autorizó al director de la AAUD a tomar control de la recolección de basura “por los próximos meses”, hasta que se concrete una licitación pública que permita restablecer el servicio de manera regular.

El titular del Ministerio de Salud enfatizó que la prioridad del Gobierno es garantizar la salud de la población, evitando la proliferación de focos de infección y posibles epidemias asociadas a la acumulación de residuos sólidos. “La responsabilidad es limpiar el distrito de manera que no se genere ningún tipo de epidemia”, reiteró.

La medida también se sustenta en la limitada capacidad logística de la autoridad municipal de San Miguelito, que, según las autoridades, no cuenta con los recursos operativos ni el transporte necesario para recolectar los desechos y trasladarlos oportunamente a los sitios de disposición final.

Con la intervención de la AAUD, el Gobierno busca restablecer el servicio de recolección de forma inmediata y reducir los impactos ambientales y sanitarios en uno de los distritos más densamente poblados del país, mientras se define una solución estructural a través de un proceso de contratación pública.