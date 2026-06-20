Bolivia decreta estado de excepción por 90 días ante crisis de bloqueos y protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado 20 de junio un estado de excepción por un período de 90 días con el objetivo de restablecer la circulación en las principales carreteras del país y enfrentar la crisis generada por más de 50 días de bloqueos y movilizaciones.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario dio a conocer que la medida busca garantizar el libre tránsito de personas y mercancías, así como permitir el acceso de la población a servicios básicos, centros educativos, atención médica y abastecimiento de alimentos.

“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares” escrbió. Paz aseguró que la decisión fue adoptada luego de que el Gobierno agotara las instancias de diálogo con los sectores movilizados.

Reiteró que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo con los sectores dispuestos a negociar de buena fe, al tiempo que enfatizó la necesidad de recuperar las carreteras, garantizar el abastecimiento de productos y servicios esenciales, y permitir que Bolivia retome su funcionamiento habitual tras semanas de bloqueos y protestas.

La medida también autoriza el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para resguardar rutas estratégicas, infraestructuras esenciales y garantizar el suministro de productos en distintas regiones del país.

Según dio a concer el medio BBC, el decreto declara el estado de excepción por “Conmoción Interna” en todo el territorio boliviano, una medida que podrá mantenerse por hasta 90 días.

El documento señala que informes del Ministerio de Gobierno determinaron la existencia de una alteración grave y extraordinaria de la seguridad pública, lo que justificó la adopción de la medida. Durante un mensaje televisado, el presidente Rodrigo Paz defendió la decisión y aseguró que su administración agotó las vías de diálogo antes de recurrir al estado de excepción.

Entre otros puntos acordados figura la liberación de personas detenidas durante las manifestaciones, una de las principales exigencias planteadas por los dirigentes sindicales para mantener abiertas las conversaciones.

A un mes del cierre, las autoridades apuestan por el estado de excepción para restablecer el tránsito y garantizar el abastecimiento de alimentos en el país.