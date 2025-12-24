Bukele defiende el Cecot y rechaza acusaciones de tortura

<b>En un incisivo mensaje dirigido a Hillary Clinton, el presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió el martes la enorme prisión</b> que se convirtió en un <b>elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump</b>, tras recibir <b>críticas por presuntos abusos a los derechos humanos</b>.<b>El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)</b> es una <b>instalación de máxima seguridad</b> elogiada por Bukele como parte de sus <b>esfuerzos por erradicar a las pandillas</b> en el país centroamericano.La <b>cadena estadounidense CBS News</b> tenía previsto emitir el domingo una <b>investigación sobre presuntos abusos en el Cecot</b> en su programa emblemático <b>'60 Minutes'</b>, pero esta fue <b>retirada a última hora</b>, lo que dio lugar a <b>acusaciones de censura e injerencia política</b>.<b>Bukele respondió el martes a las denuncias sobre las condiciones de la prisión</b>, afirmando que <b>'si están convencidos de que se está practicando la tortura en el CECOT, El Salvador está listo para cooperar plenamente'</b> liberando a toda la población carcelaria a cualquier país dispuesto a recibirla.<b>'La única condición es sencilla: deben ser todos'</b>, recalcó Bukele en la publicación en redes sociales, precisando que se refiere a <b>'todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos'</b>.Bukele respondía así a la <b>ex secretaria de Estado norteamericana, la demócrata Hillary Clinton</b>, quien el lunes calificó de <b>'brutal' la prisión del Cecot</b> en una publicación en redes sociales.<b>'¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT?</b> Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la <b>administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña'</b>, escribió Clinton en la publicación, en la que compartió también un <b>video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado: 'Sobreviviendo al CECOT'</b>.<b>El CECOT también estuvo en el centro de una importante disputa legal en Estados Unidos desde marzo</b>, cuando la <b>administración Trump envió allí a cientos de venezolanos y otros migrantes</b> pese a una <b>orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos</b>.<b>Varios deportados, posteriormente liberados, denuncian abusos reiterados en la instalación</b>, denuncias <b>respaldadas por organizaciones de derechos humanos</b>.Según el <b>grupo defensor de derechos Socorro Jurídico Humanitario</b>, <b>454 salvadoreños murieron en prisión desde que comenzó la ofensiva de Bukele contra las pandillas</b>.