Carlos III retira títulos al príncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein

El rey Carlos III inició un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según confirmó el Palacio de Buckingham. La decisión se da en medio del persistente escándalo que rodea al duque de York por su relación con el fallecido financiero y abusador sexual Jeffrey Epstein.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca británica informó que el hijo de la reina Isabel II pasará a ser identificado únicamente como Andrés Mountbatten Windsor, perdiendo así cualquier tratamiento o privilegio real.

Además se le ha notificado que deberá abandonar la residencia de Royal Lodge, en la que vivía bajo un contrato que le brindaba protección legal, y mudarse a un alojamiento privado.

“Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el estilo, los títulos y los honores del príncipe Andrés. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra”, precisó el Palacio.

La decisión marca un paso firme del monarca británico para proteger la imagen de la Casa Real frente a las repercusiones del caso Epstein, cuyas secuelas han afectado la reputación del príncipe Andrés durante años.

En la misma declaración, el Palacio de Buckingham subrayó que “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías permanecen con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso”.

La medida representa una ruptura definitiva entre el príncipe Andrés y las funciones oficiales de la monarquía británica, consolidando su salida de la vida pública.