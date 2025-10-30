Carlos III retira títulos al príncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein

<b>El rey Carlos III </b>inició un proceso formal para <b>retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés</b>, según confirmó el Palacio de Buckingham. La decisión se da en medio del persistente escándalo que rodea al duque de York por su relación con el fallecido financiero y abusador sexual <b>Jeffrey Epstein.</b>En un comunicado oficial, la Casa Blanca británica informó que el hijo de la reina Isabel II pasará a ser identificado únicamente como Andrés Mountbatten Windsor, perdiendo así cualquier tratamiento o privilegio real. Además se le ha notificado que deberá <b>abandonar la residencia de Royal Lodge,</b> en la que vivía bajo un contrato que le brindaba protección legal, y mudarse a un alojamiento privado.<i>'Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el estilo, los títulos y los honores del príncipe Andrés. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra'</i>, precisó el Palacio.La decisión marca un paso firme del monarca británico para proteger la imagen de la Casa Real frente a las repercusiones del caso Epstein, cuyas secuelas han afectado la reputación del príncipe Andrés durante años.En la misma declaración, el Palacio de Buckingham subrayó que <i>'Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías permanecen con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso'.</i><b>La medida representa una ruptura definitiva entre el príncipe Andrés y las funciones oficiales de la monarquía británica, consolidando su salida de la vida pública.</b>