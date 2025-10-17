Príncipe Andrés renuncia públicamente a su título en medio de acusaciones persistentes

“En discusión con el Rey, y con mi familia inmediata y extendida, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, expresó Andrés en el mensaje difundido a las 7:00 p.m. hora de Londres .

El príncipe Andrés , duque de York, anunció este viernes 17 de octubre de 2025 , a través de un comunicado del Departamento de Comunicaciones de la Familia Real británica , que dejará de utilizar su título y todos los honores que le fueron conferidos. La decisión, según explicó, fue tomada en consenso con el rey Carlos III y otros miembros de la familia.

El comunicado marca un nuevo capítulo en el proceso de retiro público del duque, quien desde 2020 había suspendido sus funciones oficiales a raíz de las denuncias que lo vinculaban con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

“He decidido, como siempre lo he hecho, poner mi deber hacia mi familia y mi país en primer lugar”, afirmó.

Asimismo, el príncipe señaló que, con el acuerdo de Su Majestad el Rey, considera necesario ir “un paso más allá”:

“Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, añadió.

Pese a este nuevo retiro simbólico, Andrés reiteró su inocencia y rechazó de manera firme las acusaciones que pesan sobre él.

“Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra”, concluyó.

El Palacio de Buckingham no ha emitido comentarios adicionales sobre la decisión, aunque fuentes cercanas señalan que el paso refuerza el compromiso del monarca por preservar la estabilidad institucional y la imagen de la Corona británica.