Príncipe Andrés renuncia públicamente a su título en medio de acusaciones persistentes

El <b>príncipe Andrés</b>, duque de York, anunció este <b>viernes 17 de octubre de 2025</b>, a través de un comunicado del <b>Departamento de Comunicaciones de la Familia Real británica</b>, que dejará de utilizar su título y todos los honores que le fueron conferidos. La decisión, según explicó, fue tomada en consenso con el <b>rey Carlos III</b> y otros miembros de la familia.'En discusión con el Rey, y con mi familia inmediata y extendida, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real', expresó <b>Andrés </b>en el mensaje difundido a las 7:00 p.m. hora de <b>Londres</b>.