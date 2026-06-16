Caso del estadounidense acusado en Bogotá da giro tras descartar abuso contra tres menores

Lo que comenzó como una denuncia viral que conmocionó a Colombia terminó convirtiéndose en un caso que plantea interrogantes sobre los límites de las redes sociales, la presunción de inocencia y la necesidad de actuar con prudencia ante acusaciones de extrema gravedad. Durante el fin de semana, un video grabado desde un edificio en el norte de Bogotá llevó a cientos de personas a creer que un ciudadano estadounidense estaba cometiendo un abuso sexual contra un menor de edad. Las imágenes se difundieron rápidamente en plataformas digitales, provocaron indignación pública y desencadenaron una intervención inmediata de las autoridades. Sin embargo, las conclusiones preliminares de las investigaciones ofrecen un panorama muy diferente al que inicialmente circuló en internet.

Medicina Legal descarta indicios de violencia sexual

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, informó que los exámenes practicados por Medicina Legal no encontraron evidencias de maltrato ni de violencia sexual contra los tres menores involucrados en el caso. Los niños, de 4, 7 y 15 años, permanecen bajo protección institucional mientras continúan las verificaciones correspondientes. Según explicó la funcionaria, la hipótesis que dominó las redes sociales durante las primeras horas “está, hasta el momento, descartada completamente”. La declaración supone un giro significativo en una investigación que había generado una fuerte reacción ciudadana y una amplia cobertura mediática.

Lo que ocurrió dentro del apartamento

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, en el inmueble se encontraban dos adultos y tres hermanos menores de edad que participaban en la etapa final de un proceso de adopción internacional. Los adultos eran una pareja procedente de Texas, Estados Unidos, que había viajado a Colombia para completar los trámites correspondientes. Según la versión conocida por la Fiscalía y divulgada por el ICBF, el incidente que dio origen a la confusión habría ocurrido mientras los menores jugaban dentro del apartamento. Cáceres explicó que uno de los niños presentó una situación que aparentemente requirió asistencia para recuperar la respiración, aunque aclaró que aún no existe certeza absoluta sobre las circunstancias exactas del episodio. Las autoridades consideran que ese momento podría haber sido interpretado erróneamente por quienes observaron la escena desde edificios cercanos y posteriormente difundieron las imágenes.

La importancia de actuar para proteger a los menores

A pesar de que los hallazgos preliminares contradicen las acusaciones iniciales, especialistas consultados coinciden en que la actuación institucional fue necesaria. Yadira Alarcón, directora de la Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, señaló que cuando existe una denuncia relacionada con posibles riesgos para menores de edad, el Estado tiene la obligación de intervenir y adoptar medidas preventivas mientras se esclarecen los hechos. La protección de la infancia, explicó, debe prevalecer durante cualquier investigación de este tipo. En ese sentido, la propia directora del ICBF defendió la reacción ciudadana y sostuvo que las alertas comunitarias son importantes cuando existen sospechas sobre posibles vulneraciones de derechos de niños y adolescentes.

El debate sobre los juicios en redes sociales

El caso también abrió una discusión más amplia sobre las consecuencias de las acusaciones difundidas sin verificación previa. Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, advirtió que un video de apenas unos segundos fue suficiente para que miles de personas asumieran como cierto un delito particularmente grave antes de que existieran resultados oficiales. A su juicio, la rapidez con la que circula la información en internet suele entrar en conflicto con los tiempos que requieren las investigaciones judiciales y los análisis forenses. “La presunción de inocencia y el debido proceso son pilares fundamentales de cualquier democracia y no pueden quedar subordinados a los juicios emitidos en redes sociales”, sostuvo. El abogado Saúl León también alertó sobre los riesgos de realizar señalamientos públicos sin pruebas concluyentes, especialmente en casos que generan una fuerte carga emocional. Según explicó, la historia reciente demuestra que las acusaciones masivas pueden derivar en agresiones, afectaciones irreparables a la reputación e incluso hechos de violencia contra personas que posteriormente resultan inocentes.

Posibles consecuencias legales