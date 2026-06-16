Caso del estadounidense acusado en Bogotá da giro tras descartar abuso contra tres menores

La directora del <b>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)</b>, <b>Astrid Cáceres</b>, informó que <b>los exámenes practicados por Medicina Legal no encontraron evidencias de maltrato ni de violencia sexual</b> contra los tres menores involucrados en el caso.Los niños, de 4, 7 y 15 años, permanecen bajo protección institucional mientras continúan las verificaciones correspondientes.Según explicó la funcionaria, la hipótesis que dominó las redes sociales durante las primeras horas <b>'está, hasta el momento, descartada completamente'</b>.La declaración supone un giro significativo en una investigación que había generado una fuerte reacción ciudadana y una amplia cobertura mediática.