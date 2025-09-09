Catar condena ataque israelí contra edificios vinculados a Hamás en Doha

Catar condenó este martes lo que describió como un “cobarde” bombardeo israelí contra edificios residenciales en los que viven miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás.

“El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha”, afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, en X.

El ejército israelí afirmó que apuntó contra líderes de Hamás este martes, después de que periodistas de AFP en Doha reportaran explosiones y humaredas en la capital catarí, donde el movimiento islamista palestino tiene su oficina política.

“El [ejército israelí] y la [agencia de seguridad israelí] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamás”, indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.