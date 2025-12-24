Con la tregua Belén vuelve a celebrar la Navidad con alegría

Al compás de tambores y bajo un cielo despejado, jóvenes palestinos desfilaron este miércoles por las calles de Belén para dar inicio a las celebraciones navideñas, las primeras con carácter festivo tras dos años afectados por el conflicto en la Franja de Gaza.

Durante el desarrollo de la guerra, iniciada en octubre de 2023 tras el ataque de Hamás contra Israel, las celebraciones de Navidad en esta ciudad de Cisjordania ocupada se realizaron de manera reducida y con un tono sobrio. Sin embargo, este año los actos públicos regresaron mientras se mantiene una frágil tregua en Gaza, donde cientos de miles de personas continúan enfrentando condiciones precarias durante el invierno.

Cristianos de distintas edades se congregaron en la Plaza del Pesebre, frente a la Iglesia de la Natividad, mientras espectadores observaban desde los balcones del edificio municipal. Cientos de personas participaron en el tradicional desfile del grupo scout salesiano, que recorrió la calle de la Estrella, una de las vías principales del casco histórico.

Un árbol de Navidad decorado con esferas rojas y doradas fue instalado junto a la Iglesia de la Natividad, basílica del siglo IV construida sobre la gruta que, según la tradición cristiana, marca el lugar del nacimiento de Jesucristo.

La reactivación de las celebraciones ocurre en un contexto de reducción parcial de las hostilidades. Un alto el fuego mediado por Estados Unidos, iniciado en octubre, puso fin a los combates a gran escala en Gaza, aunque la población continúa enfrentando las consecuencias humanitarias del conflicto.

El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegó a Belén para presidir la tradicional misa del Gallo en la Iglesia de la Natividad. El prelado había visitado previamente Gaza, donde celebró una misa navideña en la parroquia de la Sagrada Familia, en Ciudad de Gaza.

Por su parte, el papa León XIV reiteró el martes un llamado a una tregua global de 24 horas con motivo de la Navidad, instando a las partes en conflicto a respetar un día de paz durante la festividad cristiana.

Las autoridades municipales de Belén habían optado en los últimos años por limitar los actos públicos debido a la guerra. La ciudad, cuya economía depende en gran medida del turismo religioso, espera que el retorno de las celebraciones contribuya a reactivar la llegada de peregrinos, que en los últimos meses han comenzado a regresar de forma gradual.