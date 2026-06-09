Congreso de Estados Unidos aprueba $70.000 millones para acelerar deportaciones impulsadas por Trump

Pese a las inversiones multimillonarias, la administración <b>Trump todavía no alcanza la meta de realizar un millón de deportaciones anuales</b>.Sin embargo, funcionarios de la <b>Casa Blanca</b> han adelantado que <b>se preparan nuevas acciones para incrementar los controles migratorios</b> en distintas ciudades del país.Paralelamente, el gobierno ha endurecido las condiciones para inmigrantes con estatus legal mediante modificaciones en programas de protección temporal, refugio, asilo y permisos de residencia, medidas que continúan enfrentando desafíos judiciales en distintos tribunales federales.La aprobación de este nuevo paquete financiero consolida la inmigración como uno de los principales ejes políticos de la administración <b>Trump </b>y anticipa que el debate migratorio seguirá ocupando un lugar central en la agenda estadounidense durante los próximos meses.