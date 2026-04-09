Delcy Rodríguez anuncia aumento del salario mínimo tras años de crisis económica en Venezuela

La actual líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento del ingreso base que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, en lo que representa el primer ajuste en más de una década en medio de una prolongada crisis económica. Aunque no detalló el monto, la mandataria calificó la medida como “responsable”, asegurando que busca responder al creciente descontento ciudadano ante la falta de mejoras en el poder adquisitivo. El anuncio se produce en un contexto de protestas convocadas en Caracas para exigir mejores condiciones laborales y sociales.

Reconocimiento inédito de la crisis

En un giro poco habitual, Rodríguez admitió fallas estructurales del modelo económico, incluyendo el impacto de la hiperinflación, la escasez de productos y el éxodo de millones de venezolanos. Según explicó, estos fenómenos han marcado el deterioro sostenido de la calidad de vida en el país. No obstante, atribuyó parte de la crisis al “bloqueo económico”, al tiempo que reconoció errores en políticas salariales aplicadas en el pasado, que generaron distorsiones en el sistema monetario.

Reformas laborales y nuevo modelo económico

Como parte de su estrategia, el Ejecutivo anunció la creación de una comisión presidencial orientada a redefinir las relaciones laborales, con la intención de avanzar hacia una eventual transformación del sistema sindical. Además, se plantean cambios estructurales como una reforma tributaria, la evaluación de activos estratégicos del Estado y la implementación de nuevas normativas para simplificar trámites administrativos, en un intento por modernizar una burocracia ampliamente cuestionada. Rodríguez también rechazó propuestas de privatización de la industria petrolera estatal, insistiendo en que los recursos energéticos seguirán bajo control público.

Subsidios y discurso de recuperación