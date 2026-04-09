Delcy Rodríguez anuncia aumento del salario mínimo tras años de crisis económica en Venezuela

En un giro poco habitual, <b>Rodríguez </b>admitió fallas estructurales del modelo económico, incluyendo el impacto de la hiperinflación, la escasez de productos y el éxodo de millones de venezolanos. Según explicó, estos fenómenos han marcado el deterioro sostenido de la calidad de vida en el país.No obstante, <b>atribuyó parte de la crisis al 'bloqueo económico'</b>, al tiempo que reconoció errores en políticas salariales aplicadas en el pasado, que generaron distorsiones en el sistema monetario.