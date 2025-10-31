Día de los difuntos: así son los ritos y enterramientos según la religión

En<b> España, </b>los entierros religiosos son los más frecuentes, sobre todo <b>los católicos,</b> pero la <b>diversidad cultural</b> del país, debida en parte a la <b>inmigración,</b> hace que <b>ritos funerarios </b>de otras confesiones sean cada vez más habituales.De las <b>433.547 defunciones del año pasado,</b> en el <b>85,4 % se ofició una ceremonia católica, </b>mientras que en el<b> 14 % fue laica,</b> y el <b>0,6 % fueron de otras confesiones, </b>según datos de la <b>Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef).</b><b>España</b>, un país de <b>49 millones de habitantes,</b> cuenta con<b> 17.682 cementerios y 537 hornos crematorios.</b> Las distintas tradiciones de cada religión hacen que los<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/cultura/diversidad-tradiciones-homenaje-difuntos-AMLE501100"> rituales funerarios </a></b>tengan sus peculiaridades, y no siempre se cumplen las obligaciones religiosas de cada credo.<b>Rito católico</b>En mayo de este año, e<b>l 52,8 %</b> de los españoles se declaraba católico, según el <b>Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),</b> que distingue entre practicantes<b> (17,3 %) </b>y no practicantes<b> (35,5 %).</b>La <b>Iglesia católica </b>celebra este sábado el <b>Día de Todos los Santos</b> y el domingo el <b>Día de los Fieles Difuntos.</b>En esta tradición religiosa, se procede al velatorio, la misa de funeral y la inhumación o cremación.La costumbre de velar al difunto sigue vigente, aunque hacerlo en el domicilio se ha sustituido por el tanatorio.La misa suele oficiarse en una iglesia de la población o en la capilla de los tanatorios, donde también se realizan las cremaciones, la opción mayoritaria elegida en <b>España</b>. Y en el cementerio, se procede a la inhumación del cuerpo o de las cenizas.<b>Ritos funerarios evangélicos o protestantes</b><b>Ferede</b> integra a la gran mayoría de iglesias y entidades evangélicas de España, una<b>s 3.500. </b>Sus cálculos son de unos<b> 1,5 millones de creyentes.</b>Según el <b>Observatorio del Pluralismo religioso, la evangélica, con 4.920 lugares de culto distribuidos en 997 municipios,</b> es la segunda confesión por detrás de la católica, con más de <b>22.000</b>, y por <b>delante de musulmanes y judíos, con 1.957 y 46, respectivamente.</b>En el <b>protestantismo </b>y su <b>rama evangélica</b> no existen ritos funerarios estrictamente obligatorios ni uniformes, aunque hay tradiciones comunes.El<b> servicio fúnebre</b> suele realizarse en una <b>iglesia, funeraria o cementerio; </b>está centrado en<b> leer la Escritura, la oración, el canto y un breve mensaje bíblico; se evitan imágenes, velas, incienso o símbolos considerados</b> 'ritualistas' por influencia católica, y se prefiere un tono sobrio y esperanzado, explica un portavoz de Ferede.La inhumación es la opción más común, aunque hoy por hoy la cremación se acepta ampliamente.Hasta el <b>Concilio Vaticano II,</b> los cristianos protestantes no podían ser enterrados en los cementerios porque eran <b>'solo para católicos',</b> por lo que algunas confesiones protestantes históricas en España construyeron unos propios. La<b> Iglesia anglicana</b> aún tiene y gestiona 14.Ferede denuncia problemas en algunos tanatorios para celebrar sus oficios funerarios, ya que el 'único espacio digno' para un funeral es una capilla católica y se niega el uso a otras confesiones. En los de construcción más reciente suele haber capillas interconfesionales.<b>Musulmanes</b>La <b>comunidad musulmana de Españ</b>a supera los <b>dos millones y medio de personas, </b>según el último estudio demográfico del <b>Observatorio Andalusí, </b>aunque no siempre pueden despedir a los fallecidos según las creencias del islam en todo el territorio español.Llevan años reivindicando su derecho a disponer de parcelas reservadas en cementerios municipales, según el acuerdo entre el <b>Estado y la Comisión Islámica de España.</b>Sin embargo, solo en <b>35 cementerios -la mayoría en las regiones de Andalucía (sur) y Cataluña (noreste)-</b> existen áreas para esas inhumaciones, explica a EFE la presidenta de la asociación Entierro Digno, Maysoun Douas.El rito funerario islámico se compone de cuatro etapas: <b>lavado ritual del cuerpo, amortajamiento con sudario blanco, oración colectiva dirigida por un imán e inhumación en tierra orientada hacia La Meca,</b> aunque en España sí se utilizan féretros por motivos sanitarios.<b>Rito judío</b>Alrededor de <b>70.000 personas </b>integran la comunidad hebrea; existen cementerios judíos en una decena de ciudades, como <b>Madrid, Barcelona y Sevilla.</b>Los rituales funerarios se basan en la <b>Torá </b>y están profundamente influidos por la tradición, dice a EFE el gran rabino de<b> España y juez de la Federación de Comunidades Judías, Isaac Cohen, </b>que incide en la creencia de la continuidad del alma. De ahí, la prohibición de incinerar los cuerpos.El entierro se efectúa a la <b>mayor brevedad posible </b>en una ceremonia que comienza con el lavado ritual del cuerpo y el amortajamiento con <b>sudario blanco y el ‘talit’ </b>(manto de oración) del fallecido, y lo inhuman en un ataúd con tierra.