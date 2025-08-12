Donald Trump ordena expulsar a personas sin hogar de Washington D.C. y desplegar Guardia Nacional

El domingo, Trump publicó en <b>TruthSocial</b> que las <b>personas sin hogar</b> debían irse 'de inmediato' de la capital, prometiendo reubicarlas 'lejos' y encarcelar a quienes considere criminales.El lunes, ordenó el <b>despliegue de la Guardia Nacional</b> y asumió el <b>control operativo de la policía local</b>. También anunció <b>patrullajes nocturnos</b> con agentes del <b>FBI</b>, asegurando que Washington será 'más segura y bella que nunca'.La alcaldesa <b>Muriel Bowser</b> calificó la decisión como 'improcedente' y 'desconcertante', señalando que la criminalidad ha caído a mínimos históricos, según cifras de la <b>Policía Metropolitana de Washington D.C.</b>.