EE.UU. incauta $64.5 millones en cocaína cerca de Panamá en operación antinarcóticos

La tripulación del cúter <b>Diligence (WMEC 616)</b> de la Guardia Costera de Estados Unidos descargó más de <b>10,000 libras de cocaína</b>, valoradas en unos <b>$64.5 millones</b>, en San Petersburgo, Floridad.La droga incautada fue el resultado de dos operaciones ejecutadas en aguas internacionales del <b>Mar Caribe</b> por el Diligence, desplegado en apoyo de la <b>Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATF-S)</b>. En total, la tripulación interceptó más de <b>10,000 libras de narcóticos ilícitos</b> durante su patrullaje.El comandante del Diligence, <b>Colin McKee</b>, destacó el éxito de la operación: <i>'Estoy sumamente orgulloso de la tripulación y agradecido por los esfuerzos de la JIATF-S y del Distrito Sureste de la Guardia Costera. Este esfuerzo conjunto nos ayudó a evitar que más de cuatro toneladas de drogas ilegales ingresaran a los Estados Unidos. La Guardia Costera se mantiene implacable en nuestras operaciones para controlar, asegurar y defender las fronteras y accesos marítimos de EE. UU.'</i><b>Así fue el operativo estadounidense cerca de Panamá</b>La operación más significativa tuvo lugar el pasado <b>6 de septiembre</b>, cuando una embarcación de patrulla detectó un buque sospechoso tipo <i>go-fast</i> a unas <b>240 millas náuticas al norte de Panamá</b>.El equipo de abordaje del Diligence interceptó el buque, incautando <b>más de 8,700 libras de cocaína</b>. Esta carga fue la que se descargó en Florida este lunes y fue transferida a agentes federales.Anteriormente, el <b>7 de agosto</b>, la tripulación del Diligence ya había detectado e interceptado otra embarcación sospechosa al suroeste de Negril, en Jamaica, incautando <b>1,500 libras de marihuana</b>.<b>Estado Unidos mantiene activa su Fuerza de Tarea Conjunta contra las drogas</b>La detección e incautación de narcóticos en alta mar requiere una significativa coordinación interagencial e internacional, dado que aproximadamente el <b>80% de las drogas con destino a EE. UU. son interceptadas en aguas internacionales</b>, informó Defensive Visual Information Distribution Service.Las operaciones son coordinadas por la JIATF-S, con sede en Cayo Hueso. Una vez que la operación es inminente, el control de la operación pasa a la <b>Guardia Costera de EE. UU.</b>, que intensifica sus operaciones para incautar y desarticular los transbordos de cocaína y otras drogas ilícitas que financian a organizaciones criminales transnacionales y terroristas.