EE.UU. incauta $64.5 millones en cocaína cerca de Panamá en operación antinarcóticos

La tripulación del cúter Diligence (WMEC 616) de la Guardia Costera de Estados Unidos descargó más de 10,000 libras de cocaína, valoradas en unos $64.5 millones, en San Petersburgo, Floridad.

La droga incautada fue el resultado de dos operaciones ejecutadas en aguas internacionales del Mar Caribe por el Diligence, desplegado en apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATF-S). En total, la tripulación interceptó más de 10,000 libras de narcóticos ilícitos durante su patrullaje.

El comandante del Diligence, Colin McKee, destacó el éxito de la operación: “Estoy sumamente orgulloso de la tripulación y agradecido por los esfuerzos de la JIATF-S y del Distrito Sureste de la Guardia Costera. Este esfuerzo conjunto nos ayudó a evitar que más de cuatro toneladas de drogas ilegales ingresaran a los Estados Unidos. La Guardia Costera se mantiene implacable en nuestras operaciones para controlar, asegurar y defender las fronteras y accesos marítimos de EE. UU.”

Así fue el operativo estadounidense cerca de Panamá

La operación más significativa tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, cuando una embarcación de patrulla detectó un buque sospechoso tipo go-fast a unas 240 millas náuticas al norte de Panamá.

El equipo de abordaje del Diligence interceptó el buque, incautando más de 8,700 libras de cocaína. Esta carga fue la que se descargó en Florida este lunes y fue transferida a agentes federales.

Anteriormente, el 7 de agosto, la tripulación del Diligence ya había detectado e interceptado otra embarcación sospechosa al suroeste de Negril, en Jamaica, incautando 1,500 libras de marihuana.

Estado Unidos mantiene activa su Fuerza de Tarea Conjunta contra las drogas

La detección e incautación de narcóticos en alta mar requiere una significativa coordinación interagencial e internacional, dado que aproximadamente el 80% de las drogas con destino a EE. UU. son interceptadas en aguas internacionales, informó Defensive Visual Information Distribution Service.

Las operaciones son coordinadas por la JIATF-S, con sede en Cayo Hueso. Una vez que la operación es inminente, el control de la operación pasa a la Guardia Costera de EE. UU., que intensifica sus operaciones para incautar y desarticular los transbordos de cocaína y otras drogas ilícitas que financian a organizaciones criminales transnacionales y terroristas.