El camino hacia la prosperidad

Navegando por las redes sociales me he topado recientemente con un mapa que muestra todos los países con un PIB per cápita superior al de Polonia en 1990 y en 2018. La diferencia era sorprendente. Mientras que hace 35 años había bastantes países de este tipo no solo en Europa, sino también en Sudamérica, Asia y África, con el tiempo su número ha disminuido significativamente. En 2018 ya no había ningún Estado sudamericano o africano destacado en el mapa.

Para 2025, el grupo se habrá reducido aún más. Según los datos del FMI, el PIB de Polonia en 1990 era de apenas 6.690 dólares corrientes. En 2024, este valor se ha multiplicado casi por 8 hasta alcanzar los 51.630 dólares. Todo eso en sólo tres décadas -una generación-. Y esta tendencia continúa. Según las previsiones de la Comisión Europea, en los años 2024-2025 la economía polaca será todavía más grande y de más rápido crecimiento de la Unión Europea.

¿Cómo lo hemos conseguido? Aparte del duro trabajo de nuestros ciudadanos, dos factores principales -o, para ser más precisos, dos instituciones- han contribuido al éxito económico: la OTAN y la Unión Europea.

La primera, a la que Polonia se incorporó en 1999, proporcionó garantías de seguridad y ayudó a superar décadas de división entre Europa Oriental y Occidental. La segunda, a la que nos incorporamos cinco años más tarde, llevó un paso más allá el proceso de reducir las antiguas disparidades. Concedió a los nuevos Estados miembros acceso a los llamados “fondos de cohesión”, pero sobre todo al mercado común europeo.