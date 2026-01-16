El mensaje detrás de la medalla que María Corina Machado entregó a Donald Trump en la Casa Blanca

La medalla que la líder opositora venezolana, <b>María Corina Machado</b> entregado al expresidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b> en la <b>Casa Blanca</b> no fue un obsequio protocolar ni un gesto improvisado. Se trató de un acto cargado de simbolismo histórico, político y emocional, que conecta dos siglos de luchas por la libertad en el continente americano.Según explicó Machado, la medalla remite a un episodio histórico ocurrido en 1825, cuando el Marqués de Lafayette entregó un <b>Simón Bolívar</b> una reliquia con la imagen y un mechón de cabello de <b>George Washington</b>, como homenaje a la gesta libertadora sudamericana y al ideal republicano compartido entre ambos procesos históricos.Bolívar conservó ese objeto como símbolo de hermandad entre las luchas de América del Norte y América Latina, entendiendo que la independencia no era solo un hecho militar, sino un compromiso moral con la libertad, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos.Al entregar esta medalla a Trump, María Corina Machado buscó <b>reactivar ese legado histórico</b> y trasladarlo al presente. El gesto simboliza la continuidad de una causa: la defensa de la libertad frente a los autoritarismos, ahora encarnada —según su visión— en la lucha del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro.La medalla no representa un reconocimiento personal, sino un<b>acto de delegación simbólica</b>: Venezuela, como nación oprimida, deposita en un líder internacional la responsabilidad de no olvidar su causa y de mantenerla visible en la agenda global.El gesto encierra al menos tres capas simbólicas:—<b>Memoria histórica:</b> conecta las independencias del siglo XIX con las luchas democráticas del siglo XXI.—<b>Legitimidad moral:</b> equipara la causa venezolana con otras gestas fundamentales por la libertad.—<b>Llamado internacional:</b> interpela al liderazgo estadounidense a asumir un rol activo frente a la crisis venezolana.En política, los símbolos importan. Y esta medalla, evocando a Bolívar y Washington, no pretendo cerrar un ciclo, sino <b>reabrirlo</b>: recordar que la libertad es una tarea inconclusa y que los ideales que fundaron a las repúblicas americanas siguen siendo puestos a prueba.Para Machado, el gesto resume una idea central:<i><b>La lucha por la libertad no pertenece al pasado, ni a un solo país, sino a toda una civilización que debe decidir si está dispuesta a defenderla.</b></i><b>.</b>