El mensaje detrás de la medalla que María Corina Machado entregó a Donald Trump en la Casa Blanca

La medalla que la líder opositora venezolana, María Corina Machado entregado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca no fue un obsequio protocolar ni un gesto improvisado. Se trató de un acto cargado de simbolismo histórico, político y emocional, que conecta dos siglos de luchas por la libertad en el continente americano.

Según explicó Machado, la medalla remite a un episodio histórico ocurrido en 1825, cuando el Marqués de Lafayette entregó un Simón Bolívar una reliquia con la imagen y un mechón de cabello de George Washington, como homenaje a la gesta libertadora sudamericana y al ideal republicano compartido entre ambos procesos históricos.

Bolívar conservó ese objeto como símbolo de hermandad entre las luchas de América del Norte y América Latina, entendiendo que la independencia no era solo un hecho militar, sino un compromiso moral con la libertad, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos.

Al entregar esta medalla a Trump, María Corina Machado buscó reactivar ese legado histórico y trasladarlo al presente. El gesto simboliza la continuidad de una causa: la defensa de la libertad frente a los autoritarismos, ahora encarnada —según su visión— en la lucha del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro.

La medalla no representa un reconocimiento personal, sino unacto de delegación simbólica: Venezuela, como nación oprimida, deposita en un líder internacional la responsabilidad de no olvidar su causa y de mantenerla visible en la agenda global.

El gesto encierra al menos tres capas simbólicas:

—Memoria histórica: conecta las independencias del siglo XIX con las luchas democráticas del siglo XXI.

—Legitimidad moral: equipara la causa venezolana con otras gestas fundamentales por la libertad.

—Llamado internacional: interpela al liderazgo estadounidense a asumir un rol activo frente a la crisis venezolana.

En política, los símbolos importan. Y esta medalla, evocando a Bolívar y Washington, no pretendo cerrar un ciclo, sino reabrirlo: recordar que la libertad es una tarea inconclusa y que los ideales que fundaron a las repúblicas americanas siguen siendo puestos a prueba.

Para Machado, el gesto resume una idea central:La lucha por la libertad no pertenece al pasado, ni a un solo país, sino a toda una civilización que debe decidir si está dispuesta a defenderla..