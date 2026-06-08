El Perú que heredará el próximo presidente

Más allá de la economía y la seguridad, el principal desafío podría ser político.<b>Perú </b>ha atravesado una de las etapas más turbulentas de su historia reciente. <b>El país ha tenido múltiples presidentes en apenas una década</b>, reflejo de una relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Congreso que ha dificultado la gobernabilidad.La fragmentación política continúa siendo una característica central del sistema peruano. <b>Quien gane la presidencia deberá negociar con un Congreso dividido y con instituciones cuya credibilidad ha sido erosionada por años de enfrentamientos, destituciones, investigaciones de corrupción y conflictos entre poderes del Estado</b>.Diversos analistas han advertido que<b> la desconfianza hacia la clase política sigue siendo elevada</b> y que buena parte de los votantes percibe que las instituciones no han sido capaces de responder a sus necesidades más urgentes.