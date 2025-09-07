El Vaticano recibe el primer gran peregrinaje LGBT+ oficial en el marco del Jubileo

Detrás de una cruz con los colores arcoíris, los participantes caminaron por la tarde por la principal arteria que lleva hacia el Vaticano para cruzar la 'Puerta santa' de la imponente basílica de San Pedro.'Es una señal realmente importante para nosotros el sentirnos más incluidos' en la Iglesia, confía a la <b>AFP </b>Hugo, franco-quebequés, quien prefiere no dar su apellido por razones de confidencialidad.Espera que esta señal 'permita a personas que están a medio camino animarse a ser más acogedoras con los homosexuales dentro de la Iglesia'.Pero en una institución bimilenaria, cuyo catecismo considera los actos homosexuales como 'intrínsecamente desordenados', el camino sigue siendo largo.'Hay miedo y una forma de desconocimiento sobre la vida de los homosexuales. Todavía existen bloqueos', especialmente para las parejas, cuyo 'acceso a los sacramentos está en entredicho', afirma el joven de 35 años.