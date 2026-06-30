Entre los escombros también nacieron milagros: las historias que devolvieron esperanza a Venezuela

Después contaría que fue el llanto del bebé lo que le dio fuerzas para mantenerse consciente durante más de treinta horas.Los rescatistas tampoco encontraron primero una mano ni un rostro.Encontraron un llanto.Ese sonido los condujo hasta un pequeño espacio entre los escombros donde madre e hijo seguían con vida.Cuando finalmente salieron, la imagen del recién nacido en brazos de los equipos de emergencia dio la vuelta al mundo. <b>En medio de una tragedia que ya sumaba miles de víctimas, aquel bebé de apenas unas semanas terminó convirtiéndose en la prueba de que todavía existían milagros.</b>