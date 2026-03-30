España cierra su espacio aéreo a la guerra del Medio Oriente y marca ruptura con Washington

La decisión del Gobierno de España de cerrar su espacio aéreo a vuelos militares vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Irán no es solo una medida operativa: es una señal política de alto voltaje que redefine el equilibrio dentro de Occidente.

Una decisión sin precedentes en plena guerra

Madrid ha vetado el sobrevuelo de aeronaves implicadas en la ofensiva militar liderada por EE.UU. e Israel contra Irán, incluyendo aquellas que operan desde bases en terceros países como Reino Unido o Francia.

La restricción también se extiende al uso de bases estratégicas como Rota y Morón, pilares históricos de la cooperación militar entre España y Washington.

Solo se contemplan excepciones en situaciones de emergencia, lo que confirma el carácter contundente y no simbólico de la medida.

El mensaje político: “no a la guerra”

El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha sido claro: no participará ni directa ni indirectamente en una operación que considera contraria al derecho internacional.

Desde el inicio del conflicto, España ha mantenido una postura crítica frente a los ataques, calificándolos como acciones unilaterales y peligrosas para la estabilidad global.

Esta posición rompe con la línea de otros aliados europeos y evidencia fisuras dentro de la OTAN.

Impacto inmediato: rutas militares alteradas y tensión diplomática

El cierre del espacio aéreo obliga a Estados Unidos a rediseñar sus rutas militares hacia Medio Oriente, encareciendo y complicando sus operaciones logísticas.

Pero el efecto más delicado es político: la medida ha intensificado el choque entre ambos países.

El presidente Donald Trump ya había advertido sobre posibles represalias comerciales contra España, lo que abre un nuevo frente de tensión transatlántica.