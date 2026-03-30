España cierra su espacio aéreo a la guerra del Medio Oriente y marca ruptura con Washington

La decisión del Gobierno de España de cerrar su espacio aéreo a vuelos militares vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Irán no es solo una medida operativa: es una señal política de alto voltaje que redefine el equilibrio dentro de Occidente.<b>Una decisión sin precedentes en plena guerra</b>Madrid ha vetado el sobrevuelo de aeronaves implicadas en la ofensiva militar liderada por EE.UU. e Israel contra Irán, incluyendo aquellas que operan desde bases en terceros países como Reino Unido o Francia.La restricción también se extiende al uso de bases estratégicas como Rota y Morón, pilares históricos de la cooperación militar entre España y Washington.Solo se contemplan excepciones en situaciones de emergencia, lo que confirma el carácter contundente y no simbólico de la medida.<b>El mensaje político: 'no a la guerra'</b>El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha sido claro: no participará ni directa ni indirectamente en una operación que considera contraria al derecho internacional.Desde el inicio del conflicto, España ha mantenido una postura crítica frente a los ataques, calificándolos como acciones unilaterales y peligrosas para la estabilidad global.Esta posición rompe con la línea de otros aliados europeos y evidencia fisuras dentro de la OTAN.<b>Impacto inmediato: rutas militares alteradas y tensión diplomática</b>El cierre del espacio aéreo obliga a Estados Unidos a rediseñar sus rutas militares hacia Medio Oriente, encareciendo y complicando sus operaciones logísticas.Pero el efecto más delicado es político: la medida ha intensificado el choque entre ambos países.El presidente Donald Trump ya había advertido sobre posibles represalias comerciales contra España, lo que abre un nuevo frente de tensión transatlántica.