Irán responde a Estados Unidos y descarta negociaciones con Trump: ‘No llames acuerdo a tu derrota’

Irán rechazó el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no existen negociaciones en curso, en medio de una creciente escalada militar en Medio Oriente.

“No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”, señaló Teherán en un comunicado difundido por medios vinculados a la Guardia Revolucionaria, en respuesta directa a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien había afirmado que ambos países estaban en “negociaciones ahora mismo”.

Las autoridades iraníes calificaron como falsas las afirmaciones de la Casa Blanca y reiteraron que no hay canales de diálogo activos.

En paralelo, defendieron su capacidad militar como un factor determinante en el equilibrio regional.

En ese contexto, Estados Unidos habría enviado a Irán un plan de paz de 15 puntos a través de intermediarios en Pakistán, según reportes de medios internacionales.

La propuesta aborda temas sensibles como el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Sin embargo, la tensión en la región continúa en aumento. Irán lanzó una nueva ofensiva con misiles y drones contra objetivos en Israel y bases vinculadas a fuerzas estadounidenses en países como Kuwait, Jordania y Bahréin, ampliando el alcance del conflicto.

Las acciones militares han tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos, con un repunte en los precios del crudo ante la incertidumbre sobre el suministro global.

Teherán, además, advirtió que la estabilidad en la región no se restablecerá hasta que sus fuerzas armadas garanticen el control.

Mientras tanto, Washington evalúa el envío de más tropas a Oriente Medio, en un intento por contener la crisis. La falta de consenso sobre la existencia de negociaciones y el intercambio de advertencias elevan la incertidumbre sobre una posible salida diplomática en el corto plazo.