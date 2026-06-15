España recibe 900.000 solicitudes de regularización migratoria y supera todas las previsiones

España enfrenta una avalancha de solicitudes para regularizar la situación de cientos de miles de migrantes indocumentados, en un proceso que ya supera ampliamente las expectativas iniciales del Gobierno y que podría convertirse en uno de los mayores programas de regularización de Europa en los últimos años. El Ministerio de Migración informó este lunes que ha recibido cerca de 900.000 peticiones dentro del programa extraordinario puesto en marcha para facilitar el acceso a permisos de residencia y trabajo. La cifra supera con creces las 500.000 solicitudes que inicialmente estimaban las autoridades. La elevada demanda refleja la dimensión de una población migrante que durante años ha permanecido al margen de los mecanismos formales de residencia, pese a vivir y trabajar en territorio español.

Un impulso para el mercado laboral

La iniciativa busca, entre otros objetivos, incorporar a miles de trabajadores a la economía formal y responder a la escasez de mano de obra que afecta a diversos sectores productivos. Durante los últimos años, España ha mantenido una política migratoria más abierta que la de otros países europeos, apostando por la integración de extranjeros en áreas estratégicas como la hostelería, los cuidados de personas mayores y otros servicios esenciales. El crecimiento económico español ha sido uno de los más sólidos de Europa en los dos últimos años, una dinámica en la que los migrantes han desempeñado un papel relevante al cubrir vacantes laborales y contribuir al sistema de Seguridad Social. Desde abril, las autoridades han otorgado alrededor de 360.000 permisos temporales de trabajo, equivalentes a cerca del 40 % de las solicitudes registradas hasta el momento. Además, quienes ingresan al proceso pueden incorporarse al mercado laboral tan pronto sus expedientes son admitidos a trámite.

Las solicitudes podrían superar el millón

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estima que la cifra final podría rebasar el millón de solicitudes antes de que concluya el programa dentro de dos semanas. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró que la administración cuenta con capacidad para gestionar hasta un millón de expedientes entre abril y junio, aunque reconoció que el número de solicitudes será superior a la cantidad de permisos finalmente concedidos. El elevado interés evidencia la necesidad de soluciones para una población que, en muchos casos, ha esperado durante años una vía legal para regularizar su situación.

Un problema estructural aún sin resolver