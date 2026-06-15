España recibe 900.000 solicitudes de regularización migratoria y supera todas las previsiones

La iniciativa busca, entre otros objetivos, <b>incorporar a miles de trabajadores a la economía formal y responder a la escasez de mano de obra que afecta a diversos sectores productivos</b>.Durante los últimos años, <b>España </b>ha mantenido una política migratoria más abierta que la de otros países europeos, apostando por la integración de extranjeros en áreas estratégicas como la hostelería, los cuidados de personas mayores y otros servicios esenciales.El crecimiento económico español ha sido uno de los más sólidos de <b>Europa </b>en los dos últimos años, una dinámica en la que los migrantes han desempeñado un papel relevante al cubrir vacantes laborales y contribuir al sistema de <b>Seguridad Social</b>.<b>Desde abril, las autoridades han otorgado alrededor de 360.000 permisos temporales de trabajo</b>, equivalentes a cerca del 40 % de las solicitudes registradas hasta el momento.Además, quienes ingresan al proceso pueden incorporarse al mercado laboral tan pronto sus expedientes son admitidos a trámite.