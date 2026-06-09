Estados Unidos bombardea Irán tras derribo de helicóptero Apache y agrava crisis en Oriente Medio

La tensión en Oriente Medio alcanzó un nuevo nivel este miércoles luego de que Estados Unidos iniciara una ofensiva militar contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. La acción militar ocurre apenas horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Washington respondería al incidente, considerado por la Casa Blanca como una agresión directa contra las fuerzas estadounidenses. El ataque representa un duro golpe para los ya debilitados esfuerzos diplomáticos encaminados a alcanzar un acuerdo de paz en la región y amenaza con abrir una nueva fase del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel.

La represalia anunciada por Trump

Durante la madrugada, Trump confirmó que fuerzas iraníes habían derribado un helicóptero Apache mientras realizaba operaciones de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Aunque los dos pilotos fueron rescatados con vida y sin lesiones graves, el mandatario aseguró que Estados Unidos tenía la obligación de responder. Horas después, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que había iniciado una serie de ataques contra objetivos iraníes, calificando la operación como una respuesta “proporcionada” a la acción atribuida a Teherán.

Explosiones en el estrecho de Ormuz

Medios iraníes y agencias vinculadas al aparato de seguridad de la República Islámica reportaron explosiones en varios puntos de la provincia de Hormozgán, ubicada en la costa sur del país. Las detonaciones también fueron reportadas en Qeshm, una isla estratégica situada en el estrecho de Ormuz, así como en zonas cercanas a Bandar Abbas y otros puntos del litoral iraní sobre el golfo Pérsico. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han precisado el alcance de los daños ni el número de posibles víctimas. La zona afectada reviste especial importancia debido a que por el estrecho de Ormuz transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Las negociaciones de paz se deterioran

La nueva ofensiva militar llega en un momento especialmente delicado para los intentos de mediación impulsados por Washington. En los últimos días, las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán ya habían sufrido fuertes tensiones tras los intercambios de ataques entre Israel e Irán, así como por la continuidad de las operaciones militares israelíes en territorio libanés. La semana pasada, Teherán suspendió su participación en las negociaciones, argumentando que los bombardeos israelíes en Líbano dificultaban cualquier avance diplomático. Pese a ello, Trump había insistido recientemente en que un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní seguía siendo posible.

Israel eleva la presión militar

Mientras Estados Unidos lanzaba su ofensiva, Israel continuó desarrollando operaciones militares en Líbano. Los ataques más recientes sobre la histórica ciudad de Tiro dejaron al menos nueve personas fallecidas y cerca de 30 heridas, según reportes preliminares. Además, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó que la operación militar ejecutada contra Irán en días recientes representa apenas una preparación para acciones de mayor envergadura. Las declaraciones aumentan los temores sobre una expansión del conflicto a escala regional.

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