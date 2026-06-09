Estados Unidos bombardea Irán tras derribo de helicóptero Apache y agrava crisis en Oriente Medio

La tensión en <b>Oriente Medio</b> alcanzó un nuevo nivel este miércoles luego de que <b>Estados Unidos</b> iniciara una ofensiva militar contra <b>Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Ormuz</b>.La acción militar ocurre apenas horas después de que el presidente <b>Donald Trump</b> advirtiera que <b>Washington respondería al incidente</b>, considerado por la <b>Casa Blanca</b> como una agresión directa contra las fuerzas estadounidenses.El ataque representa un duro golpe para los ya debilitados esfuerzos diplomáticos encaminados a alcanzar un acuerdo de paz en la región y amenaza con abrir una nueva fase del conflicto entre <b>Estados Unidos</b>, <b>Irán </b>e <b>Israel</b>.