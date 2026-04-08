Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas justo antes de expirar el ultimátum de Trump

El escenario de una escalada de consecuencias impredecibles en la guerra con Irán queda, al menos por ahora, contenido. Estados Unidos e Irán aceptaron una propuesta de mediación impulsada por Pakistán y acordaron un alto el fuego de dos semanas. El presidente Donald Trump anunció la suspensión de los bombardeos y dejó en pausa sus amenazas, mientras Teherán se comprometió a garantizar la apertura del estrecho de Ormuz durante ese periodo. Poco después, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que su país también cesará las hostilidades y permitirá el paso seguro por esa vía estratégica. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, precisó que el cese de las hostilidades entra en vigor de forma inmediata y se extiende a todos los frentes, incluido Líbano, donde Israel mantiene un conflicto paralelo con Hezbolá. Además, invitó a delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad para avanzar hacia un acuerdo definitivo que permita resolver las disputas de fondo.

Irán responde: Ormuz bajo control militar

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó que el país permitirá el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas, aunque bajo supervisión directa de sus fuerzas militares. Araqchi también dejó claro que Teherán detendría sus ataques únicamente si cesan las ofensivas en su contra, estableciendo así un esquema de reciprocidad que mantiene la fragilidad del escenario. El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio global. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial transita por esta vía, lo que convierte cualquier restricción en un factor inmediato de impacto sobre los precios energéticos y la estabilidad económica internacional. El cierre parcial registrado en días recientes provocó un alza significativa en los precios del crudo y generó nerviosismo en los mercados, especialmente en Asia y Europa, altamente dependientes de estas rutas.

Ultimátums y presión desde Washington

Desde finales de febrero, la estrategia de Trump ha estado marcada por una combinación de presión militar directa y retórica contundente. En múltiples declaraciones públicas, el mandatario ha lanzado ultimátums a Irán, exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de acciones que considera desestabilizadoras. Uno de los mensajes más duros fue su advertencia de que Estados Unidos podría “llevar a Irán a la edad de piedra” si no se cumplen sus condiciones, una frase que ha sido interpretada como una amenaza de intensificación militar. Estos pronunciamientos han sido acompañados por operaciones selectivas contra objetivos estratégicos, lo que ha elevado el riesgo de un conflicto de mayor escala en la región. A pesar de ello, la oferta de una tregua temporal sugiere que Washington busca abrir un canal de negociación sin renunciar a su capacidad de presión.

Un equilibrio inestable

El escenario actual se caracteriza por una tensión contenida. Por un lado, ambas partes han mostrado señales de apertura: Estados Unidos con la propuesta de pausa militar, e Irán con la reapertura temporal de Ormuz. Por otro, las condiciones impuestas por ambos gobiernos evidencian la falta de confianza y la posibilidad de un rápido deterioro si no se alcanzan avances concretos. Expertos en geopolítica advierten que estas treguas tácticas suelen responder más a necesidades estratégicas inmediatas —como estabilizar mercados o reorganizar posiciones militares— que a una voluntad real de resolución del conflicto.

Impacto global y presión económica

El factor energético sigue siendo el principal elemento de presión. La volatilidad en el estrecho de Ormuz ha reactivado preocupaciones sobre el suministro global de petróleo y sus efectos en la inflación y el crecimiento económico. Gobiernos y organismos internacionales monitorean de cerca la evolución de los acontecimientos, conscientes de que una interrupción prolongada podría desencadenar una crisis energética de alcance global. En este contexto, la tregua de dos semanas aparece como una pausa crítica, pero insuficiente para disipar la incertidumbre.

Diplomacia contra el reloj