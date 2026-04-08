Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas justo antes de expirar el ultimátum de Trump

El factor energético sigue siendo el principal elemento de presión. La volatilidad en el estrecho de Ormuz ha reactivado preocupaciones sobre el suministro global de petróleo y sus efectos en la inflación y el crecimiento económico.Gobiernos y organismos internacionales monitorean de cerca la evolución de los acontecimientos, conscientes de que una interrupción prolongada podría desencadenar una crisis energética de alcance global.En este contexto, la tregua de dos semanas aparece como una pausa crítica, pero insuficiente para disipar la incertidumbre.