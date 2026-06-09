Estados Unidos incluye a Alibaba, Tencent y BYD en lista del Pentágono y desata choque con China

Una nueva disputa entre Estados Unidos y China sacude las relaciones entre las dos principales potencias económicas del mundo. La decisión del Pentágono de incorporar a cerca de 80 empresas chinas a una lista vinculada con presuntas conexiones militares provocó una contundente respuesta de Beijing, que acusó a Washington de utilizar la seguridad nacional como herramienta para frenar el crecimiento de sus corporaciones. Entre las compañías señaladas figuran algunas de las más influyentes del sector tecnológico y manufacturero chino, incluyendo Alibaba, Tencent, Baidu y el fabricante de vehículos eléctricos BYD, firmas que desempeñan un papel central en la economía del país asiático y en su expansión global.

Pentágono amplía listado de empresas chinas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos actualizó su relación de compañías que, según sus evaluaciones, mantienen vínculos con el aparato militar chino. La medida incluye a decenas de empresas consideradas líderes en sectores estratégicos como tecnología, inteligencia artificial, comercio electrónico, telecomunicaciones y movilidad eléctrica. La publicación de la lista se produce pocas semanas después del encuentro sostenido en Beijing entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, en un contexto marcado por esfuerzos para mantener la estabilidad diplomática y comercial entre ambos países.

Washington advierte sobre riesgos de seguridad

Desde Estados Unidos, funcionarios y legisladores defendieron la decisión argumentando que las empresas incluidas podrían representar riesgos para los intereses estratégicos del país. John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, calificó la actualización como una advertencia para el sector privado estadounidense y exhortó a las compañías a revisar sus relaciones comerciales con las organizaciones señaladas. Según el legislador, mantener vínculos económicos con estas empresas podría contribuir indirectamente al fortalecimiento de las capacidades militares de China.

Beijing denuncia presión contra sus corporaciones

La respuesta china no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, criticó la decisión estadounidense y acusó a Washington de ampliar excesivamente el concepto de seguridad nacional para justificar medidas contra compañías chinas. Beijing sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia destinada a limitar la competitividad internacional de sus empresas y obstaculizar su presencia en mercados globales. La controversia añade un nuevo elemento de tensión a una relación bilateral que en los últimos años ha estado marcada por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

Empresas rechazan las acusaciones