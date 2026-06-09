Estados Unidos incluye a Alibaba, Tencent y BYD en lista del Pentágono y desata choque con China

Las compañías incluidas en el listado respondieron rechazando cualquier vínculo con actividades militares.<b>Baidu </b>calificó las acusaciones como<b> infundadas y anunció que utilizará los mecanismos legales disponibles para solicitar su exclusión</b>.<b>Alibaba </b>afirmó que su incorporación a la lista <b>es un error</b> y subrayó que <b>no participa en programas de integración entre sectores civiles y militares</b>.Por su parte, <b>BYD </b>aseguró que <b>no forma parte de la industria de defensa china</b> y consideró injustificada la decisión del <b>Pentágono</b>.La inclusión de estas compañías podría aumentar la presión sobre inversionistas y socios comerciales internacionales, además de profundizar las diferencias entre <b>Washington </b>y <b>Beijing </b>en áreas clave como tecnología, comercio y seguridad estratégica.