Francia advierte que la captura de Maduro por Estados Unidos vulnera la Carta de la ONU

El Gobierno de Francia expresó su preocupación por la operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, al considerar que dicha acción contraviene principios fundamentales del derecho internacional.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, señaló que si bien Maduro “confiscó el poder al pueblo venezolano”, privándolo de sus libertades fundamentales y de su derecho a la autodeterminación, ninguna solución política sostenible puede imponerse desde el exterior.

“Francia se ha comprometido constantemente, en particular a través de sus acciones de mediación, a favor del respeto de la soberanía del pueblo venezolano, cuya voz debe prevalecer”, afirmó Barrot, subrayando que son los pueblos soberanos quienes deben decidir por sí mismos su futuro.

El jefe de la diplomacia francesa advirtió que la operación militar vulnera el principio de no uso de la fuerza, uno de los pilares del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, alertó que la repetición de este tipo de acciones por parte de potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU podría tener “tendrá graves consecuencias en la seguridad del mundo, que no perdonarán a nadie”.

Recalcó que Francia, se prepara para un escenario internacional cada vez más inestable, aunque insistió en que no puede permanecer indiferente ante estos hechos.

Finalmente, París reiteró su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas como guía de la acción internacional de los Estados, “siempre y en todas partes”, en medio del reordenamiento político y diplomático que se vive tras los acontecimientos en Venezuela.