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Irán frena negociaciones con Estados Unidos y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo. EFE
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Laura Chang
  • 18/04/2026 10:10
Este 18 de abril el viceministro de Relaciones Exteriores iraní informó que aún no existe una fecha definida para la próxima ronda de diálogos.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos continúan en un punto incierto.

Este sábado, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní informó que aún no existe una fecha definida para la próxima ronda de diálogos, destacando que antes es necesario alcanzar un acuerdo básico entre ambas partes.

Sin fecha hasta lograr un entendimiento

Según explicó el funcionario iraní, el principal enfoque en este momento es establecer un marco de entendimiento sólido, condición indispensable antes de retomar cualquier reunión formal.

“No queremos participar en encuentros destinados al fracaso, que solo sirvan como excusa para una nueva escalada del conflicto”, señaló durante un foro diplomático celebrado en Antalya, Turquía.

Conversaciones sin acuerdo tras reunión en Islamabad

Las recientes conversaciones las de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979 concluyeron el pasado fin de semana en Islamabad sin resultados concretos.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump sugirió la posibilidad de nuevos encuentros directos en los próximos días, fuentes diplomáticas consideran poco viable esa opción debido a complicaciones logísticas para organizar otra reunión en la capital pakistaní.

Diferencias clave frenan el avance

El representante iraní indicó que, pese a avances importantes durante las conversaciones, las exigencias de Estados Unidos respecto al programa nuclear iraní dificultaron llegar a un acuerdo final.

Según Irán, la postura estadounidense intenta imponer condiciones que lo colocan fuera del marco del derecho internacional.

“Irán no aceptará ser tratado como una excepción a las leyes internacionales”, afirmó el viceministro, dejando claro que cualquier compromiso deberá respetar las normas globales vigentes.

Tensión en el estrecho de Ormuz

En medio de la creciente tensión, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, revirtiendo su reapertura temporal tras el alto al fuego de 10 días mediado por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Teherán justificó la medida como respuesta al continuo bloqueo de sus puertos por parte de Washington, al que acusa de violar los términos del acuerdo.

Sin embargo, desde Estados Unidos, Trump fue enfático al asegurar que Irán no puede “chantajear” a su país mediante el cierre de esta vía estratégica.

La situación se agrava tras reportes de ataques a embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho, elevando el riesgo de una nueva escalada en el conflicto.

Advertencia directa a Estados Unidos

Irán lanzó una advertencia clara: si se incumplen las condiciones del alto al fuego o no se respetan los compromisos adquiridos, habrá consecuencias.

“Si no cumplen su palabra, habrá repercusiones”, concluyó el representante iraní.

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