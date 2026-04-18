Irán frena negociaciones con Estados Unidos y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos continúan en un punto incierto.

Este sábado, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní informó que aún no existe una fecha definida para la próxima ronda de diálogos, destacando que antes es necesario alcanzar un acuerdo básico entre ambas partes.

Sin fecha hasta lograr un entendimiento

Según explicó el funcionario iraní, el principal enfoque en este momento es establecer un marco de entendimiento sólido, condición indispensable antes de retomar cualquier reunión formal.

“No queremos participar en encuentros destinados al fracaso, que solo sirvan como excusa para una nueva escalada del conflicto”, señaló durante un foro diplomático celebrado en Antalya, Turquía.

Conversaciones sin acuerdo tras reunión en Islamabad

Las recientes conversaciones las de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979 concluyeron el pasado fin de semana en Islamabad sin resultados concretos.