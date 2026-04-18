Agroferias del IMA este domingo 19 de abril: Estos son los lugares de venta

Si estás buscando alimentos frescos, económicos y directamente del productor, este domingo 19 de abril tienes una cita imperdible en Colón. Las AgroFerias del IMA regresan con una nueva jornada llena de oportunidades para ahorrar y abastecer tu hogar.<b>¿Dónde será la AgroFeria?</b><b>El evento se realizará en:</b>Terrenos de la Feria Nacional de Colón, Corregimiento de Buena Vista, Distrito de ColónUna ubicación accesible para que más familias puedan aprovechar esta iniciativa.<b>Horario importante</b>Inicio: 8:00 a.m.<b>¿Qué encontrarás?</b><b>En estas AgroFerias podrás comprar:</b>- Frutas y verduras frescas - Productos nacionales a bajo costo- Alimentos directamente del productorEsto significa mejor calidad y precios más bajos que en supermercados tradicionales.<b>Recomendaciones clave</b>- Lleva tu cédula- Usa bolsas reutilizables - Llega temprano para evitar filas largas