Agroferias del IMA este domingo 19 de abril: Estos son los lugares de venta

Si estás buscando alimentos frescos, económicos y directamente del productor, este domingo 19 de abril tienes una cita imperdible en Colón.

Las AgroFerias del IMA regresan con una nueva jornada llena de oportunidades para ahorrar y abastecer tu hogar.

¿Dónde será la AgroFeria?

El evento se realizará en:

Terrenos de la Feria Nacional de Colón, Corregimiento de Buena Vista, Distrito de Colón

Una ubicación accesible para que más familias puedan aprovechar esta iniciativa.

Horario importante

Inicio: 8:00 a.m.

¿Qué encontrarás?

En estas AgroFerias podrás comprar:

- Frutas y verduras frescas

- Productos nacionales a bajo costo

- Alimentos directamente del productor

Esto significa mejor calidad y precios más bajos que en supermercados tradicionales.

Recomendaciones clave

- Lleva tu cédula

- Usa bolsas reutilizables

- Llega temprano para evitar filas largas